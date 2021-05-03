В РФ предвидят дальнейшее снижение численности мигрантов

В России регионы страны по-прежнему ощущают нехватку рабочих кадров. Однако ряд мест, где ранее работали мигранты, уже заняли сами граждане РФ, отмечают в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

По информации ведомства, полностью заместить отсутствующих специалистов из-за рубежа силами отечественного рынка труда пока не удается. Способствовать решению проблемы призвана новая схема привлечения иностранной трудовой силы, реализуемая с середины марта текущего года. Она была разработана с учетом пандемии и интересов россиян и предусматривает заявительный порядок от работодателей. При этом приглашать иностранных трудящихся они могут исключительно под определенные проекты.

По словам доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмилы Ивановой-Швец, у субъектов страны разные отраслевые потребности. Так, Магаданская область подает заявки на работу в горнодобывающей и рыбодобывающей отраслях, а Татарстан и Свердловская область, которая, как отмечет эксперт, занимает первое место по привлечению мигрантов, нуждаются в высококвалифицированных рабочих в основном в строительстве.

В свою очередь, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Андрей Суздальцев заявляет, что новые правила привлечения мигрантов позитивно отразятся на рынке труда, поскольку он находился в серой зоне и сложно подвергался мониторингу, а особенно администрированию. Изменения будут способствовать его обелению, а бенефициарами станут российские граждане.

"Многие иностранцы работали неоформленными. Серый характер этого рынка позволял нанимать людей на критически низкие зарплаты, а могли бы заработать российские граждане. Важно решать и проблемы со своей безработицей", - приводят "Известия" мнение эксперта.

Пандемия в этом смысле может быть важным переходным периодом, полагает Андрей Суздальцев. И считает, что из-за экономических проблем и введения новых правил численность мигрантов снизится на 30 процентов.

В Минтруде "Известиям" заявили со ссылкой на данные МВД, что в 2020 году в РФ работали 1,72 млн иностранцев, что на 25 процентов меньше показателя 2019-го. Большая часть мигрантов была занята в строительной отрасли (520 тысяч человек), в сфере транспортного обслуживания, на промышленном производстве, в сфере обслуживания, часть работников - в сельском хозяйстве (86,4 тысяч).

"Отчасти закрытие границ имело позитивный эффект для российского рынка труда - по ряду позиций наблюдается сближение зарплатных предложений работодателей и ожиданий соискателей", - отметили в пресс-службе Минтруда.