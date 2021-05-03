Сотрудники и подопечные дома престарелых собрали гумпомощь для баткенцев

Сотрудники и подопечные столичного дома престарелых собрали гуманитарную помощь для сограждан, которые пострадали в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

По данным ведомства, работники дома престарелых перечислили однодневную заработную плату, а пенсионеры собрали денежные средства. Помимо этого, они собрали теплые вещи, матрасы, продукты питания и средства личной гигиены.

"Они добавили, что вместе с народом Баткенской области скорбят о погибших и готовы оказать помощь", - отмечают в министерстве.