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Сотрудники и подопечные дома престарелых собрали гумпомощь для баткенцев

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- Оксана Гут
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Сотрудники и подопечные столичного дома престарелых собрали гуманитарную помощь для сограждан, которые пострадали в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

По данным ведомства, работники дома престарелых перечислили однодневную заработную плату, а пенсионеры собрали денежные средства. Помимо этого, они собрали теплые вещи, матрасы, продукты питания и средства личной гигиены.

"Они добавили, что вместе с народом Баткенской области скорбят о погибших и готовы оказать помощь", - отмечают в министерстве.


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URL: https://www.vb.kg/400416
Теги:
Баткенская область, дом престарелых, приграничные конфликты, Кыргызстан, Минздрав, Министерство социального развития
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