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Когда Бишкек станет Пишбеком?

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- Александр Тузов
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Завкафедрой истории Кыргызстана и зарубежного Востока БГУ имени Карасаева, профессор Доолотбек Сапаралиев и его единомышленники - не только историки, но и политики - находят все новые доводы насчет необходимости переименования Бишкека в Пишбек.

Сапаралиев в конце минувшей недели провел презентацию рекордно оперативного срочного переиздания своей книги "Бишкек и Пишбек баатыр: исторические документы и предания".

И полутора месяцев не прошло после выхода в свет первого издания, а уже готово второе, дополненное. На двадцать страниц новых аргументов больше! Фактически солидаризировался с автором экс–вице–президент Нацакадемии наук Владимир Плоских (его развернутый отзыв вошел во 2–е издание книги Сапаралиева). Экс–торага ЖК, профессор, доктор исторических наук Зайнидин Курманов стал самым первым рецензентом новой книги Сапаралиева и поддержал переименование Бишкека в Пишбек, однако напомнил и про исторически важный вариант "Пишпек".

Сам Сапаралиев свою идею изложил "Вечернему Бишкеку" так:

- Главная идея моей книги - восстановление правильного имени Пишбек баатыра Кенен уулу из племени солто. Именно такое написание - единственно правильное. Русское название Пишпек происходило от кыргызского наименования крепости, сооруженной в конце XVIII века Пишбек баатыром! - подчеркивает профессор Сапаралиев.

Согласно собранным Сапаралиевым сведениям, Пишбек баатыр занимался торговлей. И плюс к тому встречал и провожал купеческие караваны, проходившие через Чуйскую долину.

Замечательное сапаралиевское открытие следующее. В примечаниях к "Историческому очерку Семипалатинска" И. Земляницына 1876 года Сапаралиев словно иголку в стогу сена нашел упоминание, что "крепость Пишпек построена в конце XVIII столетия". Причем в основном земляницынском тексте говорится о построенном на месте той крепости кокандском укреплении - только в середине 1820–х годов. То есть Пишбек (Пишпек) баатыр - вполне себе реальный основатель нашей столицы!

Еще одна найденная Сапаралиевым "историческая иголка в стогу сена" такова. Он нашел в тексте выдающегося историка Василия Бартольда 1893–1894 годов интересное важное упоминание: "Около самого Пишпека, несколько восточнее его, есть остатки укрепления новейшего происхождения - Пишпек–Ата". Название Пишпек–Ата очень важно само по себе. Те, кто так его назвал, явно считали Пишбек (Пишпек) баатыра выдающейся личностью и основателем города!

Тоже важная сапаралиевская находка - в статье А. Соколова "О кара–киргизах", опубликованной в нескольких номерах газеты "Семиреченские областные ведомости" 1910 года. Как явно неточно выражается Соколов, "род ПШПЕКИ, 39 кибиток, получил свое имя от бия ПШПЕКА, жившего и похороненного в том месте, где ныне город Пишпек".

Презентация этих и разных других открытий Сапаралиева cобрала в бишкекском "Парк–оте-ле" человек 60–70. Из почетных гостей фактически поддерживают идею замены Бишкека на Пишбек сразу три экс–премьер–министра: Амангельды Муралиев, Темир Сариев и Турсунбек Чынгышев. Еще были депутаты ЖК разных созывов, в том числе Медеткан Шеримкулов, Абдыганы Эркебаев, Каныбек Иманалиев, ученые Национальной академии наук и вузов Бишкека.

Практически все оказались согласны с находками Сапаралиева, что подлинным именем основателя столицы было Пишбек баатыр, а не Бишкек баатыр. Однако большие сомнения вызвало то, насколько реально и вообще необходимо срочное изменение–уточнение названия столицы.

Короче говоря, сначала надо вернуть подлинное имя Пишбек баатыру, уточнить надпись на его памятнике. А потом уже надо вести речь о возвращении столице названия Пишбек.

Довольно неожиданно против возвращения столице имени Пишбек выступил Медеткан Шеримкулов, кстати, кандидат философских наук. Как торага "легендарного парламента", он и сегодня считает, что ЖК 5 февраля 1991 года правильно переименовал Фрунзе именно в Бишкек.

А вот у депутата того же "легендарного парламента" народного писателя Кыргызстана Мара Байджиева мнение иное, он категорически поддерживает Сапаралиева и обращается к кыргызстанцам:

- Призываю вас, мои соотечественники, к здравомыслию, вернуть подлинное имя кыргызскому баатыру для начала в надписи на памятнике, как "Пишбек баатыр", а затем восстановить первоначальное название нашей столицы "Пишбек"! Так восторжествовала бы историческая справедливость, которую мы и добивались в 1991 году в процессе возвращения нашей столице первоначального наименования. Но тогда возобладали излишние эмоции, а также сыграли свою роль и недостаточно точные научные сведения в то время о кыргызском баатыре. Так давайте же теперь "не наступать на те же грабли", лучше прислушаемся к выводам специалиста–историка ради будущего нашего города! - настаивает народный писатель Байджиев.

...В общем, ясно: Бишкек, скорее всего, станет Пишбеком. Но - еще не скоро. Ведь все научные открытия проходят в общественном мнении три стадии: этого не может быть, в этом что–то есть, да кто же этого не знает? Мы уже явно в начале второй стадии с открытым Сапаралиевым настоящим именем Пишбек баатыра.


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URL: https://www.vb.kg/400419
Теги:
Бишкек, история
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