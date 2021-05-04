Без паники. Погранслужба КР обратилась к жителям Баткенской области

По состоянию на 9 часов 30 минут 4 мая 2021 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

Как отмечается, за прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

- В местности Орто-Боз сельской управы Актатыр Баткенского района Баткенской области с 3 мая работает группа саперов министерства обороны КР по обезвреживанию ранее не разорвавшихся снарядов. Просим граждан Кыргызстана, проживающих в приграничных районах Баткенской области на кыргызско-таджикском участке госграницы, не поддаваться панике при звуке взрывов, - подчеркнули в Погранслужбе КР.

Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы.

- Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме, - добавили в Погранслужбе КР.