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"Убрать маршрутки и запустить автобусы". Граждане о повышение цен на проезд

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- Оксана Гут
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Во время обсуждений проекта НПА по повышению тарифа за проезд в общественном транспорте Бишкека в мэрию поступило порядка ста предложений. Которые, как уверяют в пресс-службе муниципалитета, будут обязательно учтены. Ознакомиться с обращениями можно здесь.

В большинстве из них граждане просят оставить "все как есть" (вариант 1), так как социально-экономическая ситуация в стране тяжелая и повышенные тарифы на проезд в общественном транспорте сильно ударят по карману. Люди пишут, мол, и так в стране все дорожает, а вот зарплаты не растут.

Часть обратившихся в мэрию считают, что вопрос с поднятием тарифов неизбежен. Но в этом случае необходимо повысить качество перевозок.

Редакция VB.KG публикует самые интересные предложения.

  1. ОО "Союз коммунистов Кыргызстана", к примеру, предлагает: "Единственный выход – это радикальное решение проблемы. Сфера пассажирских перевозок должна перейти в государственную или муниципальную собственность. Водители будут получать заработную плату, которая, исходя из особенностей работы маршруток, должна быть несколько выше, чем у водителей автобусов и троллейбусов. Не исключена выплата определенного процента с прибыли".
  2. "Оставить всё как есть, убрать все маршрутки и запустить автобусы", - написал Азамат Султанов.
  3. "Все будут согласны с повышением тарифов, если маршрутки перестанут забивать салон до упора и сделают интервал выезда маршрутки короче, так будет удобней и для населения, и для водителей маршрутки", - уверен Эмир Мурзакулов.
  4. "Я думаю давно пора поднять тарифы, почему продукты дорожают народ нечего не говорит, как насчёт тарифа за проезд народ возмущается…", - высказался Улан Биялиев.
  5. "Можно для школьников оставить 10 сом, а для взрослых 15 сом", - предложила Елена Донцова.
  6. "Сделайте раздельный тариф при оплате картой Тулпар и наличными деньгами в муниципальном общественном транспорте. В частности, автобусы - 13 сомов картой, 15 - наличкой, троллейбусы - 10 сомов картой, 12 - наличкой", - Игнат Ким.
  7. "От повышения тарифа никуда не деться. Соответственно надо ужесточить правила вождения, маршруточников. То есть ограничить посадку пассажиров, посадка и высадка только на остановках. И подъезд к остановке, а не на проезжую часть дороги", - считает Уран Султаналиев.
  8. "Вы лучше привезите троллейбусы из Беларуси. Сделайте только общественный транспорт. Вы там обсуждаете о поднятии цен на общественный транспорт (с какого перепуга вы хотите поднять цену на них?). Это гос общ. транспорт. Электричество наше свое. Лучше закупите много троллейбусов и впустите их на линии. У меня 4 детей, и так отдаю им по 50 сомов - итого каждый день по 200 сомов, 200 сомов на 28 дней это 5600 сомов в месяц. Вы серьезно?", - негодует Гульнара Амираева.
  9. "Я предлагаю проезд на муниципальном общественном транспорте (троллейбус, автобус) оставить 8 сомов для пенсионеров и школьников, 10 сом остальные пассажиры. Проезд на маршрутном такси сделать 8 сом школьники и пенсионеры, остальные 12 сомов. В любом случае, сервис наших маршрутных такси оставляет желать лучшего", - написала Элиза Касымбекова.
  10. "…Предлагаю на законодательном уровне учесть требования по перевозке пассажиров ТС общественного транспорта, где уточнить, к примеру, что в случае отсутствия для пассажира сидячего места в салоне маршрутного такси, он имеет право не оплачивать за проезд. Граждане Кыргызской Республики должны понимать, что в связи с экономическим кризисом и всеми вытекающими из него последствиями, в том числе – повышением цен на ГСМ водители маршрутных такси не могут полноценно осуществлять законный заработок, но при этом, они крайне жестоко злоупотребляют безысходностью пассажиров, которым нужно добраться до работы или до дома, и которые "соглашаются ехать стоя". Водителям маршрутных такси крайне необходимо вбить в голову факт, что они перевозят пассажиров – живых людей, а не скотину и не груз, которым можно наполнить ТС до края….", - поделился мнением Акылбек Муратов.

Согласно статье 46 Методики проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства, утверждённой постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30.09.2020 года № 504, "Аналитическая записка и проект НПА размещаются на официальном сайте органа-разработчика для общественного обсуждения, которое проводится в соответствии с требованиями законодательства. Поступающие в процессе обсуждения предложения вносятся в Реестр, который также размещается на официальном сайте органа-разработчика.

Также 30 апреля аналитическая записка и проект НПА были направлены на согласование в министерство экономики и финансов КР.


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URL: https://www.vb.kg/400425
Теги:
маршрутки, тарифы, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, мэрия
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