Новый виток протестов? Что обсуждали Текебаев, Жээнбеков, Жапыкеев

В социальные сети кырызского сегмента попало фото со встречи в Бишкеке Равшана Жээнбекова (Джеенбекова), Омурбека Текебаева и Сыймыка Жапыкеева. Последний недавно раскритиковал власть и подал в отставку с поста прокурора Иссык-Кульской области.

Надо отметить, что эта встреча весьма неоднозначна. Ведь раньше Жээнбеков выступал практически свидетелем обвинения на процессе по "Белизгейту". Неясны и позиции амбициозного Жапыкеева по отношении к двум новым союзникам. При этом Текебаева всегда негласно считали неким "отцом революций".

Понятно, что все трое в настоящее время оппозиционно настроены к действующей власти. И их негласная встреча может иметь для страны ощутимые последствия, как, например, формирование определенного протестного пласта среди населения. Что может стать поводом к новым митингам и акциям протеста. При чем, при поддержке западных игроков, на которые всегда были ориентированы Текебаев и Жээнбеков.

Однако, по словам отечественных политологов, этот тандем также может быть связан с предстоящими выборами в парламент страны. А значит, уже на этапе предвыборного процесса в Кыргызстане возникает новая "тяжелая" оппозиционная единица. Хорошо или плохо это, другой вопрос.

Надо четко понимать, что Кыргызстан стоит на пороге парламентских выборов. А значит, страну в ближайшее время ждут различные политические союзы.

- Произошедшие трагические и политические события на юге страны повлияют на расклад политических сил однозначно. Будут политсилы, которые поддержат действующего президента. Оппозиция в КР тоже достаточно широкая. Но эту встречу все же стоит воспринимать как оппозиционную, - сказал VB.KG политолог Игорь Шестаков. - Тем более, что Равшан Жээнбеков на последних выборах выступал как оппонент Жапарова, а Текебаев всегда был ключевым оппозиционером. Жапыкеев будет, прежде всего, ориентироваться на политическую конъектуру. Хотя это могли быть и консультации по произошедшим события в Баткенской области. Повторюсь, они будут влиять на дальнейший политический расклад.

Есть в этой встречи и другой аспект. Стоит вспомнить, что в 2019 году Равшан Жээнбеков с рядом других кыргызстанцев встречался с представителями американской организации NED. Ее негласно называют куратором всех революций в Центральной Азии. После той встречи по Бишкеку прокатилась волна митингов и акций протеста. Причем ее инициатором были различные представители НПО.

Другой вопрос, что в настоящее время тот же рейтинг, скажем, Омурбека Текебаева, достаточно низок. Но Текебаев стратег, и однозначно хочет повернуть электорат в свою сторону, сыграв и усилив протестные настроения в стране. Касается этот и Сыймыка Жапыкеева. К тому же, все помнят, что Жапыкеев лично говорил о том, что Омурбек Текебаев его всю прошлую зиму консультировал. Поэтому, можно смело и на этот раз назвать Текебаева вдохновителем нового тандема и идей. Тем более, он уже высказал целую волну критики в адрес действующей власти одному из отечественных СМИ. А значит, не исключено, что в нынешней сложной ситуации они могут попытаться создать новую искру недовольств на волне недавней трагедии в Баткенской области…