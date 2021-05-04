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Состоялись переговоры Садыра Жапарова и Тамим бин Хамад Аль Тани

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Состоялся телефонный разговор Президента КР Садыра Жапарова с Эмиром Государства Катар шейхом Тамим бин Хамад Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Главы государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-катарского двустороннего сотрудничества и перспективы его развития во взаимных интересах.

Были также затронуты вопросы организации взаимных визитов, проведение очередного заседания Межправительственной кыргызско-катарской комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству, совместной реализации крупных инвестиционных проектов и др.

Президент Садыр Жапаров выразил признательность Эмиру Государства Катар за поддержку, оказываемую кыргызскому народу и поздравил его и катарский народ с предстоящим праздником Орозо-Айт.

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400429
Теги:
Катар, Садыр Жапаров
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