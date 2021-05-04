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Кыргызстанец Куан Абдыраимов помогает готовиться к бою Хафтору Бьёорнссону

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- Айжан Мамбеталиева
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28 мая у Хафтора Бьёрнссона - исландского спортсмена и актёра, известного по роли Григора "Горы" Клигана в 4 сезоне сериала "Игра престолов", запланирован новый бой. Свою спортивную карьеру актер начинал в качестве баскетболиста, затем, после травмы колена переквалифицировался на силовой экстрим и бокс.

Сейчас он в Дубае и его менеджер подыскивал ему спарринг-партнера, подходящего по росту и весовой категории. К слову, рост исландского спортсмена – 2 метр, 6 сантиметров. Обратился к другу, кикбоксеру Алену Офойо с просьбой помочь подыскать такого человека. Кстати, это первый опыт Алена в роли спортивного агента. После переговоров решено было, что в Дубай, для подготовки исландского бойца полетит наш прославенный спортсмен – мастер спорта международного класса по кикбоксингу и ушу-саньда, обладатель кубка мира по кикбоксингу, двукратный вице-чемпион мира по ушу-саньда Куан Абдыраимов. Тренировочный лагерь рассчитан на месяц, после него Куану предстоит участие в Открытом Чемпионате Европы и Хорватии по кикбоксингу.


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URL: https://www.vb.kg/400430
Теги:
кикбоксинг, Кыргызстан, Исландия
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