В Таджикистане Хамрохону Зарифи припомнили переговоры с Китаем

Ранее экс-глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи заявил, что "Ворух согласно всем историческим документам, политическим и географическим картам, не был анклавом". Хотя с другой стороны на самой политической карте Республики Таджикистан, размещенной на официальном сайте Президента РТ, Ворух отделен от основной территории Таджикистана.

Судя по всему, делая заявление относительно предложения Кыргызстана по анклаву Ворух, Зарифи преследовал одну единственную цель - напомнить о себе высшему руководству Таджикистана, как специалиста по вопросам границ. Однако, его репутация как специалиста по вопросам границ крайне подпорченная, так как именно Хамрохон Зарифи в качестве Министра иностранных дел РТ был ответственен за переговоры по описанию таджикско-китайской государственной границы, по итогам которых более 1 тысяч га земель РТ перешли китайской стороне.

Впоследствии сами граждане Таджикистана обозвали Зарифи "замин форуш" (человек, который продал земли). Поэтому не исключено, что, делая подобные заявления о переговорном процессе с Кыргызстаном, Зарифи предпринимает попытки реабилитироваться перед своим народом. Тем не менее, эти попытки сами граждане Таджикистана, можно сказать, не засчитали. По крайней мере, об этом говорят комментарий граждан РТ.

Отрывок из заявления Хамрохона Зарифи: "Таджикистан – суверенное государство, его границы незыблемы и неприкосновенны. У нас стабильная страна, где живут мирные, трудолюбивые люди, есть адекватное правительство и глава государства. Мы не претендуем на чужие территории и ни пядью своей священной земли ни с кем делится не собираемся".

Один из таджикских пользователей интернета ответил ему следующим образом: "Хотел бы обратиться к экс-министру иностранных дел РТ Х.Зарифи: Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала, господин бывший министр! Ведь еще не прошло много времени как более одной тысячи квадратных километров территории Таджикистана были переданы Китайской народной республике в результате так называемой "демаркации". И это произошло в то время, когда господин Хамрохон З. был действующим министром! До недавнего времени многие, как это мне представляется, называли его "заминфурушом". Не понимаю зачем бывшему министру нужно было написать свое мнение о Ворухе в родном ему Facebook. Подлить огонька между Таджикистаном и Кыргызстаном? Подтолкнуть правительство в лице МИД РТ сделать поспешное или несвоевременное, или бесполезное заявление? Или показать какой он большой эксперт по вопросам "передачи" родной земли соседним государствам? Ничего больше, к сожалению, и в голову не приходит. Жаль!".

Другие пользователи интернета также не остались в долгу:

Алик: "Это не ты ли отдал более тысячи квадратных километров земли Таджикистана в Китае? И после этого ты называл победой таджикской дипломатии в ценою потери территории Таджикистана. Позор тебе Хамрохон, это из за тебя Китай проглотил территорию Таджикистана и в этом случае только Китай выигрывал".

Саидхофиз: "Как-то грубо получилось, товарищ бывший "дипломат". А так и своим подлизал, и про русских не забыл, молодец".

Таджикский-Китаец: "И это говорит автор слов "большой победы таджикской дипломатии", когда Таджикистаном передано Китаю 1,1 тыс. кв. км спорных территорий, что составляло 0,77% от общей территории страны!".