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В МВД РФ сообщили о возможности лишения российского гражданства

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- Евгений Денисенко
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Начиная с 2020 года, российские власти лишили гражданства 280 человек, которые ранее получили паспорт гражданина России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Как отмечается, "решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений". А также – "если заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством РФ для граждан РФ, а целью приобретения гражданства России являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ".

В обоих случаях решение принимается в судебном порядке.

Вместе с тем, в минувшем году получили российские паспорта 656 тысяч человек. В том же году вступили в силу поправки в закон "О гражданстве РФ", которые в очередной раз упростили процедуру вступления в российское подданство для некоторых категорий иностранцев.

Напомним, что в 2017 году российского гражданства были лишены уроженцы Кыргызстана братья Акрам и Аброр Азимовы, подозреваемые в причастности к совершению теракта в метро Санкт-Петербурга. По сообщению пресс-служба МВД РФ, Свердловский суд Перми отменил решение о принятии в гражданство РФ их отца А.Азимова из-за представления им "заведомо ложных сведений" при обращении в 2010 году Данное решение повлекло за собой отмену решений о приеме в российское гражданство и его сыновей.

МВД также аннулировало такое гражданство у их соотечественника Акбаржона Джалилова, устроившего самоподрыв в питерской подземке. Причиной аннулирования, по информации правоохранительного ведомства, стали нарушения, с которыми было получено гражданство РФ его отцом, который предоставил ложные сведения при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ. Взрыв, совершенный Акбаржоном Джалиловым, произошел в метро Санкт-Петербурга днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате погибло 16 человек, включая самого террориста-смертника, более 50 пассажиров получили различные травмы, в том числе очень тяжелые.


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URL: https://www.vb.kg/400441
Теги:
миграция, Россия, гражданство, Кыргызстан
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