Президент КР Садыр Жапаров подпишет новую Конституцию

Президент КР Садыр Жапаров завтра, 5 мая, подпишет новую Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме 11 апреля этого года и обратится с посланием к народу страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, в мероприятии примут участие представители всех ветвей государственной власти – депутаты ЖК, представители судейского корпуса, Правительства страны и общественные деятели.

"С учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации, приглашенные лица сдали ПЦР-анализы на наличие коронавирусной инфекции, мероприятие организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации КР, республиканских и областных телеканалов страны с 10:00 часов".

Автор: Жаннури Кулмамбетова