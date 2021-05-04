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Президент КР Садыр Жапаров подпишет новую Конституцию

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Президент КР Садыр Жапаров завтра, 5 мая, подпишет новую Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме 11 апреля этого года и обратится с посланием к народу страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, в мероприятии примут участие представители всех ветвей государственной власти – депутаты ЖК, представители судейского корпуса, Правительства страны и общественные деятели.

"С учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации, приглашенные лица сдали ПЦР-анализы на наличие коронавирусной инфекции, мероприятие организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации КР, республиканских и областных телеканалов страны с 10:00 часов".

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400444
Теги:
Конституция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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