Временами дожди. Какая погода ждет кыргызстанцев на майские праздники

Временами дожди, в высокогорных районах снег - такая погода ждет кыргызстанцев на майские праздники. Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызстану на 5-9 мая.

по Чуйской области

5 мая и 6 мая ночью без осадков. 6 мая днем и 7 мая ночью в отдельных районах дождь, в высокогорных районах снег. 7 мая днем на большей части территории дождь, в высокогорных районах снег. 8 мая в отдельных районах дождь, в высокогорных районах снег. 9 мая без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 5-6 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Бишкек

5-6 мая без осадков. 7-8 мая временами дождь. 9 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Таласской области

5 мая и 6 мая ночью без осадков. 6 мая днем и 7 мая на большей части территории дождь, в высокогорных районах снег. 8 мая ночью без осадков. Днем в отдельных районах дождь, в высокогорных районах снег. 9 мая без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 5-6 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Талас

5 мая и 6 мая ночью без осадков. 6 мая днем и 7 мая временами дождь. 8 мая ночью без осадков. 8 мая днем дождь. 9 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Ошской области

5 мая ночью без осадков. 5 мая днем, 6 мая и 7 мая ночью в отдельных районах дождь в высокогорных районах снег. 7 мая днем на большей части территории дождь, в высокогорных районах снег. 8 мая в отдельных районах дождь, в высокогорных районах снег. 9 мая без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 5-6 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Ош

5 мая и 6 мая ночью без осадков. 6 мая днем, 7 мая и 8 мая ночью временами дождь. 8 мая днем и 9 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Джалал-Абадской области

5 мая без осадков. 6 мая ночью в отдельных районах дождь, в высокогорных районах. 6 мая днем и 7 мая на большей части территории дождь, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. 8 мая в отдельных районах дождь, в высокогорных районах снег. 9 мая без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 5-6 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Джалал-Абад

5 мая и 6 мая ночью без осадков. 6 мая днем и 7 мая временами дождь. 8-9 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Баткенской области

5 мая ночью без осадков. 5 мая днем и 6 мая ночью в отдельных районах дождь, в высокогорных районах снег. 6 мая днем и 7 мая на большей части территории дождь, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. 8 мая ночью без осадков. Днем в отдельных районах дождь, в высокогорных районах снег. 9 мая без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 5-6 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Баткен

5 мая без осадков. 6-7 мая временами дождь. 8-9 мая без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Иссык-Кульской области

5-6 мая и 7 мая ночью без осадков. 7 мая днем и 8 мая ночью в отдельных районах дождь, в высокогорных районах снег. 8 мая днем на большей части территории дождь, в высокогорных районах снег. 9 мая ночью в отдельных районах дождь, в высокогорных районах снег. 9 мая днем без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 5-6 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городам Каракол и Чолпон-Ата

5-7 мая без осадков. 8 мая и 9 мая ночью дождь. 9 мая днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

по Нарынской области

5-6 мая и 7 мая ночью без осадков. 7 мая днем и 8 мая ночью в отдельных районах дождь, в высокогорных районах снег. 8 мая днем на большей части территории дождь, в высокогорных районах снег. 9 мая ночью в отдельных районах дождь, в высокогорных районах снег. Днем без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 5-6 мая в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Нарын

5-7 мая без осадков. 8 мая и 9 мая ночью временами дождь. 9 мая днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 10-11 мая

10 мая ночью без осадков. Днем в отдельных районах дождь, гроза, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков.

11 мая ночью на большей части территории Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской областей, в отдельных районах Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Днем на большей части территории Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в отдельных районах Таласской области временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

Температура воздуха существенно не изменится.