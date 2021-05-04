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Минздрав запускает онлайн регистрацию на вакцинацию против коронавируса

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Пресс-центр Минздрава КР информирует, что можно зарегистрироваться онлайн для записи на бесплатную и добровольную вакцинацию против COVID-19.

В настоящее время нововведение в пилотном режиме доступно для пунктов вакцинации г. Бишкек, а именно: ЦСМ №4, ГСВ №35, железнодорожная больница, ЦСМ №1, ЦСМ №7, ЦСМ №2, ЦСМ №3, ЦСМ №5, ЦСМ №19, ЦСМ №6, ЦСМ №14, ЦСМ №8, поликлиника строителей (городской Центр медико-консультативных услуг и СМП), ЦСМ №9, поликлиника студентов, ГСВ №33 ЦСМ 13.

Для записи по электронной очереди необходимо:

  1. Пройти по ссылке vc.emed.gov.kg;
  2. Выбрать "Электронная очередь";
  3. Заполнить предлагаемые поля, выбрать предпочитаемый пункт вакцинации;
  4. Выбрать удобную дату и время для записи на вакцинацию;
  5. После возможно скачать талон для электронной очереди на мобильное устройство и в случае необходимости предъявить его.

В скором времени записаться на вакцинацию онлайн будет возможно через мобильное приложение.

Автор: Жаннури Кулмамбетова


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URL: https://www.vb.kg/400452
Теги:
вакцина, Кыргызстан, Минздрав
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