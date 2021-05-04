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Каптагаев предложил назначить Матраимова главой дирекции по помощи Баткену

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- Оксана Гут
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Общественный деятель Эмильбек Каптагаев предложил создать дирекцию по восстановлению Баткенской области и назначить ее руководителем экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Каптагаев отметил, что сторонники Матраимова называли его "отличным организатором и менеджером", поэтому ему нужно дать шанс помочь стране и реабилитировать себя в глазах общественности.

"Во-первых, если человек действительно хороший организатор, то он покажет себя в деле, организует работу и получит шанс реабилитироваться в глазах общественности. Во-вторых, говорят, он человек зажиточный, а значит не будет растачивать средства, собранные для помощи баткенцам и дурная история с восстановлением Оша в 2010 году не повторится. В-третьих, он сможет внести хороший вклад в сбор пожертвований, привлекая друзей и деловых партнеров. Я думаю, лучше было бы дать шанс Матраимову, чем обвинять его, не зная всех обстоятельств. Нужно сконцентрировать в одном месте и организовать всю поступающую помощь, финансовые ресурсы. Это мое личное мнение", - написал Каптагаев.


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URL: https://www.vb.kg/400453
Теги:
Баткенская область, Эмилбек Каптагаев, приграничные конфликты, Кыргызстан, Помощь, Райымбек Матраимов
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