Каптагаев предложил назначить Матраимова главой дирекции по помощи Баткену

Общественный деятель Эмильбек Каптагаев предложил создать дирекцию по восстановлению Баткенской области и назначить ее руководителем экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Каптагаев отметил, что сторонники Матраимова называли его "отличным организатором и менеджером", поэтому ему нужно дать шанс помочь стране и реабилитировать себя в глазах общественности.

"Во-первых, если человек действительно хороший организатор, то он покажет себя в деле, организует работу и получит шанс реабилитироваться в глазах общественности. Во-вторых, говорят, он человек зажиточный, а значит не будет растачивать средства, собранные для помощи баткенцам и дурная история с восстановлением Оша в 2010 году не повторится. В-третьих, он сможет внести хороший вклад в сбор пожертвований, привлекая друзей и деловых партнеров. Я думаю, лучше было бы дать шанс Матраимову, чем обвинять его, не зная всех обстоятельств. Нужно сконцентрировать в одном месте и организовать всю поступающую помощь, финансовые ресурсы. Это мое личное мнение", - написал Каптагаев.