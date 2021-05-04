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Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы стабильная

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- Оксана Гут
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По состоянию на 17.00 часов 4 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

В данное время в целях урегулирования обстановки на государственной границе проводится встреча аппаратов пограничных представителей Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.

Также продолжается работа по обезвреживанию ранее неразорвавшихся снарядов. Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/400457
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, Погранслужба, граница, приграничные конфликты, Кыргызстан
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