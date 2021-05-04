Местные выборы: Партия НДПК не получит депутатских мандатов в БГК

Партия НДПК не получит депутатских мандатов в Бишкекском горкенеше. Сегодня, 4 мая, Верховный суд КР не удовлетворил жалобу партии на снятие ее с выборов.

Таким образом, ранее принятое решение административного суда и ЦИК КР об отмене регистрации списка кандидатов НДПК остается в силе. Решение окончательное.

В политорганизации намерены требовать проведения повторных выборов в БГК.

Напомним, 24 апреля ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК о снятии партии НДПК с избирательной гонки из-за фактов подкупа. В самой партии заявили, что "незаконное и необоснованное решение ЦИК поддержать БТИК и снять НДПК с выборов, было ожидаемо". 29 апреля Административный суд Бишкека отклонил жалобу партии на решение ЦИК.