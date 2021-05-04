Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 101.80 - 102.92

Местные выборы: Партия НДПК не получит депутатских мандатов в БГК

190  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Партия НДПК не получит депутатских мандатов в Бишкекском горкенеше. Сегодня, 4 мая, Верховный суд КР не удовлетворил жалобу партии на снятие ее с выборов.

Таким образом, ранее принятое решение административного суда и ЦИК КР об отмене регистрации списка кандидатов НДПК остается в силе. Решение окончательное.

В политорганизации намерены требовать проведения повторных выборов в БГК.

Напомним, 24 апреля ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК о снятии партии НДПК с избирательной гонки из-за фактов подкупа. В самой партии заявили, что "незаконное и необоснованное решение ЦИК поддержать БТИК и снять НДПК с выборов, было ожидаемо". 29 апреля Административный суд Бишкека отклонил жалобу партии на решение ЦИК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400458
Теги:
Верховный суд, выборы, нарушения, партии, Кыргызстан, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  