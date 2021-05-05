Баллада о супергерое. Рецензия на фильм "Чернобыль"

В Интернете уже можно посмотреть фильм "Чернобыль" производства "Централ Партнершип" - это историческая драма на основе реальных событий, случившихся на чернобыльской атомной электростанции.

Главными героями выступают пожарный Алексей, инженер Валерий и военный водолаз Борис, оказавшиеся в центре ядерной катастрофы после аварии в реакторе. Опасная радиоактивная зона все больше расползается от источника, а горящий очаг в сердце электростанции грозит еще большими масштабными последствиями.

Почти нет времени на формулировку и обсуждение плана. Никто из главных персонажей не предполагал, что может в этой ситуации проявить такое мужество и стать настоящим героем. Но для этого предстоит, рискуя собственными жизнями, спуститься в настоящее адское пекло.

Постановщиком этой картины выступил сыгравший и главную роль Данила Козловский, для которого это уже второй подобный опыт после фильма "Тренер". Он же выступил и среди продюсеров проекта наряду с Сергеем Мелькумовым ("Нелюбовь", "Дылда", "Дуэлянт") и Александром Роднянским ("Левиафан", "Человек, который удивил всех", "Яга". "Кошмар темного леса").

Сюжет на основе реально произошедших событий сочинили Алексей Казаков ("Побочный эффект", "СуперБобровы", "Народные мстители", "Самый лучший день") и Елена Иванова.

В картине рядом с ядерной катастрофой живет и любовь обычного пожарного Алексея (Данила Козловский) и парикмахерши Оли (Оксана Акиньшина). 10 лет назад они расстались, но теперь Алексей приехал в Припять и заново влюбился в девушку.

Расстроенный отказом с ее стороны, он решает покинуть город, уволиться и переехать жить в Киев. Однако этим планам не суждено сбыться: взрывается энергоблок, срочно нужны ликвидаторы.

На протяжении всего фильма нам демонстрируют тяжелую работу пожарных и врачей. Параллельно авторы развивают любовную линию.

Зрителей просто ставят перед фактом: Алексей и Ольга были вместе, разошлись, а теперь Алексей узнает, что у него есть ребенок и решает все исправить. Как так вышло, что они расстались, на чем держались их отношения до и после расставания - неизвестно. Додумывать все приходится зрителю, глядя на эмоции персонажей.

Алексей у Козловского получился самым настоящим суперменом. Пока все вокруг погибают от передозировки радиации и от разрушений энергоблока, Алексей тверд и решителен в своих действиях. Его не берет огонь, он не тонет в воде и вообще не восприимчив к радиации.

Фильм нужный, своевременный, достаточно правдивый, за исключением момента работы добровольцев: не ходили они в реактор по нескольку раз, а работали каждый по одному разу длительностью в три минуты, и так одна группа за другой. Все они получили сверхдозы с печальным исходом.

Очень тонко, до деталей, воспроизведена обстановка того времени - улицы, транспорт, одежда, манеры, тон разговоров, мотивы поступков и прочее - все так и было. Вдобавок много очень уместной хроники.

Хороший, добротный, честный фильм получился. Рекомендую!