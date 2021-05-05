Садыр Жапаров подписал новую Конституцию Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 года.

Также глава государства подписал соответствующий Закон Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики".

Церемония подписания проходит в государственной резиденции "Ала-Арча".

В мероприятии принимают участие депутаты Жогорку Кенеша, представители судейского корпуса, правительства, общественные деятели, а также экс-президенты - Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.