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Садыр Жапаров подписал новую Конституцию Кыргызстана

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- Оксана Гут
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 года.

Также глава государства подписал соответствующий Закон Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики".

Церемония подписания проходит в государственной резиденции "Ала-Арча".

В мероприятии принимают участие депутаты Жогорку Кенеша, представители судейского корпуса, правительства, общественные деятели, а также экс-президенты - Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/400467
Теги:
закон, Конституция, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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