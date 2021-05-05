Жапаров: Размер внешнего долга Кыргызстана достиг критического уровня

В прошлом году темпы роста ВВП нашей страны снизились почти на 9 процентов! Это самый низкий показатель за последние 20 лет. Дефицит бюджета увеличился втрое по сравнению с предыдущими годами и составил 3 процента от ВВП. К концу года размер внешнего долга составил 58 процентов к ВВП, достигнув критического уровня. Об этом заявил Садыр Жапаров сегодня на церемонии оглашения послания народу.

В результате непрофессионализма чиновников и политиков, пренебрежительно относящихся к национальным интересам и инвестиционным проектам, пострадали наши стратегические сектора – энергетика и горнодобывающая промышленность", - заявил он.

Жапаров также добавил, что результатом безалаберного отношения к использованию земельных ресурсов стало то, что сельское хозяйство не может подняться выше уровня мелкотоварного производства.

"Тяжелая экономическая ситуация день ото дня усугубляет социальное положение народа. Необходимо, засучив рукава, без промедления переходить к решительным действиям", - сказал президент.