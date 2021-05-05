Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 101.80 - 102.92

Жапаров: Размер внешнего долга Кыргызстана достиг критического уровня

418  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В прошлом году темпы роста ВВП нашей страны снизились почти на 9 процентов! Это самый низкий показатель за последние 20 лет. Дефицит бюджета увеличился втрое по сравнению с предыдущими годами и составил 3 процента от ВВП. К концу года размер внешнего долга составил 58 процентов к ВВП, достигнув критического уровня. Об этом заявил Садыр Жапаров сегодня на церемонии оглашения послания народу.

В результате непрофессионализма чиновников и политиков, пренебрежительно относящихся к национальным интересам и инвестиционным проектам, пострадали наши стратегические сектора – энергетика и горнодобывающая промышленность", - заявил он.

Жапаров также добавил, что результатом безалаберного отношения к использованию земельных ресурсов стало то, что сельское хозяйство не может подняться выше уровня мелкотоварного производства.

"Тяжелая экономическая ситуация день ото дня усугубляет социальное положение народа. Необходимо, засучив рукава, без промедления переходить к решительным действиям", - сказал президент.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400471
Теги:
долг, Конституция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  