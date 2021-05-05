МВД продолжает расследование по каждому факту разрушений домов в Баткене

Первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики Суйун Омурзаков провел собрание с руководителями 48 оперативно-следственных групп, которые проводят тщательное расследование и введут подсчет причиненного ущерба социальных объектов, жилых домов и других объектов, поврежденных во время конфликта на кыргызско-таджикской границе, а именно в селах Арка1, Арка-2, Максат, Кулунду, Интернациональный, Жаштык. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, по состоянию на 5 мая 2021 года ситуация во всех районах и селах Баткенской области, на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.

"Приграничные села находятся под полным контролем сотрудников милиции. В настоящее время обстановка на приграничных территориях спокойная.

Имеются и пострадавшие милицейские участки, которые находятся в селах Кулунду, Жаны-Жер, Кок-Таш и Интернациональный Лейлекского района.

Так, в ходе инцидентов полностью сгорел участковый пункт милиции в селе Максат Лейлекского района. Кроме того, совершено нападение на здание пункта милиции села Жаны-Жер Лейлекского района, разрушена и разграблена вся мебель.

УВД Баткенской области установило, что в результате обстрела повреждены две автомашины марки "Газель" и "Нива".

Кроме того, была обстрелена военная часть 707 ВВ МВД, расположенного в селе Кок-Таш Баткенской области. Разбиты окна, обстрелен забор.

"Нужно провести тщательное и объективное расследование по каждому факту разрушений жилых домов и сооружений, краж в Баткенской области" – сказал Суйун Омурзаков.

В ходе собрания Омурзаков выслушал от руководителей групп предварительные отчеты по проводимому расследованию и дал указание в ближайщее время завершить расследования.