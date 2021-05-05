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Садыр Жапаров пояснил, почему в Конституции был закреплен Институт Курултая

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- ВБ
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Cегодня на церемонии оглашения послания народу президент Садыр Жапаров пояснил, почему в Конституции был закреплен Институт Курултая.

По его словам. необходимо провести Курултай для широкого, открытого, всестороннего обсуждения "столь важной и значимой цели.

"Каждый народ строит свою жизнь на основе собственных ценностей. У нашего народа испокон веков были две ценности – это свобода и справедливость. Мы с вами неоднократно были свидетелями и каждый день наблюдаем – наш народ не будет терпеть несправедливость и не согласится на жизнь, которая бы ограничивала их права. Необходимо ввести концепцию "естественного управления", "управления в соответствии с природными характеристиками кыргызского этноса". Его главный принцип – согласовывать какие-либо решения с учетом позиции и интересов наших граждан. Именно поэтому в Конституции был закреплен Институт Курултая", - сказал Жапаров.

Глава государства отметил, что народу Кыргызстана через кыргызскую идентичность необходимо найти собственную модель экономического развития.

Напомним, на референдуме новую Конституцию поддержали 79,3% избирателей.


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URL: https://www.vb.kg/400473
Теги:
курултай, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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