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Погранслужба КР: Обстановка на кыргызско-таджикской госгранице стабильная

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- Виктория Гунгер
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По состоянию на 11 ч. 30 мин. 5 мая 2021 г. обстановка на кыргызско-таджикской госгранице стабильная. Об этом сообщает Погранслужба КР.

Как отмечается, 4 мая через КПП "Кулунду-автодорожный" таджикская сторона передала 2 автомашины марки Hyundai и Жигули, которые были угнаны гражданами Таджикистана из Кыргызстана.

- Сегодня председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, директор Пограничной службы ГКНБ КР полковник У. Шаршеев и начальник управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области полковник К.Толонбаев совершают объезд и осмотр объектов пограничной инфраструктуры, получивших повреждения в ходе боевых действий, - говорится в информации.

Уточняется, что пограничные наряды ПС ГКНБ КР осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы. Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/400475
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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