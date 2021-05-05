"Наша цель достичь договоренности по приграничным вопросам в этом году"

Президент КР Садыр Жапаров в своем послании по случаю принятия новой Конституции заявил, что руководством страны поставлена цель достичь договоренности по приграничным вопросам с соседними странами в этом году.

"Все мы знаем, что вопрос установления границ с соседними странами не решается на протяжении десятилетий. Мы поставили цель достичь договоренности по приграничным вопросам с соседними странами в этом году. Кроме того, мы хотим предложить нашим соседям ряд межгосударственных проектов, транспортных коридоров и воздушного сообщения, развитие экономических и культурных связей на границе, в том числе меры по сложным вопросам, таким как водопользование.

Мы продолжим сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, который является ведущим и конкретным внешнеполитическим проектом.

Мы намерены развивать сотрудничество в двустороннем формате, в рамках встреч глав государств Центральной Азии, а также в формате 5 + 1.

Наряду с традиционной внешней политикой мы намерены запустить специальную программу, направленную на использование внешних ресурсов развития.

Мы хотим расширить возможности кыргызстанцев по получению образования в ведущих университетах мира и обучению зарубежных специалистов в образовательных учреждениях Кыргызстана.

Будет разработана национальная программа "Кыргыз ааламы", и этому проекту будет отведена особая роль. Это проект направлен на сохранение и укрепление культурной интеграции кыргызов, проживающих в стране и за рубежом, а также на развитие культурно-экономических связей с историческими местами", - сказал глава государства.