Российские военнослужащие в Кыргызстане присоединились к акции "Сад памяти"

Участниками международной акции "Сад памяти", которая проходит и в Кыргызстане, стали, в числе других, военнослужащие находящейся здесь Объединенной российской военной базы. В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне они произвели посадку 76 деревьев в бишкекском городском парке имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена эта база, посажены саженцы каштана, груши, ивы, сливы и яблони. А двадцати восьми деревцам присвоены имена героев-панфиловцев.

В мероприятии участвовали представители аэродромной-технической службы, летного состава, группы руководства полетами российской авиабазы "Кант", входящей в состав ОРВБ. А также – ребята из отряда "Новое поколение" (сформирован из детей военнослужащих базы) Всероссийского военно–патриотического движения "Юнармия" и представители Кыргызского общества блокадников Ленинграда.

В минувшем году каштановой роще, высаженной возле командно-диспетчерского пункта "Канта", и фруктовому саду, рядом с классом предполетной подготовки, были присвоены имена Героя Советского Союза летчика-штурмовика Исмаилбека Таранчиева и его стрелка-радиста Алексея Ткачева. А уже нынешней весной юнармейцы из отряда "Новое поколение" в рамках акции "Сад памяти" приняли участия в посадке 77 деревьев. Российские школьники сделали это по приглашению Кыргызского общества блокадников Ленинграда. По словам организаторов, количество деревьев символизирует 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

Международная акция "Сад памяти" организована Всероссийским общественным движением "Волонтёры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. Её цель – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего предусматривается посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших. Впервые акция была проведена в 2020 году. Ее участниками стали более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России, а также жители свыше 50 стран. Не помешала и пандемия – люди высаживали деревья у себя на участках, выкладывали в соцсети деревья, нарисованные со своими детьми.

В нынешнем году, в год 80-летия с начала Великой Отечественной войны, акция стартовала 18 марта - и в ещё большем масштабе. Второй год подряд в ней активно участвуют и жители Кыргызстана разных возрастов.