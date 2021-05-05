КР продолжит сотрудничество с РФ в организации школьного процесса

Представители различных государств неоднократно выражали заинтересованность в российском опыте и помощи в сфере организации питания школьников. Наиболее масштабные и успешные проекты в этой области с опорой на опыт России уже реализуются в Армении, Кыргызстане, Таджикистане, Никарагуа, Иордании, на Кубе.

Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ. В нем отметили, что с 2013 года Россия совместно с Всемирной продовольственной программой ООН оказывает поддержку Кыргызстану в реализации проекта "Оптимизация национальной программы школьного питания". Речь идет, в частности, об обучении директоров школ, родителей и других заинтересованных сторон, подготовке школьных поваров, модернизации школьной инфраструктуры, разработке нового школьного меню и учебно-методических материалов.

В Кыргызстане используется также и российский опыт проведения мониторинга и контроля качества, безопасности и эффективности организации школьного питания. При финансовой и технической поддержке РФ горячим питанием обеспечены учащиеся более 700 школ республики. В целом благодаря такой поддержке более 200 тысяч местных школьников, учащихся начальных классов уже получают улучшенное питание.

В самой России в соответствии с задачей, поставленной президентом РФ в прошлогоднем Послании Федеральному Собранию, Министерство просвещения страны провело масштабную работу с тем, чтобы с текущего учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Бесплатное горячее питание сегодня получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ. Модернизировано свыше 5 тысяч столовых и порядка 10 тысяч пищеблоков. А к 1 сентября 2021 года в каждом регионе будут разработаны собственный стандарт организации питания, планы переоборудования школьных пищеблоков для приведения их в соответствие с актуальными требованиями.

Напомним, что Кыргызстан и Россия расширяют сегодня сотрудничество и в других сферах организации школьного процесса. В соответствии с недавними договоренностями, достигнутыми в апреле в Москве между министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и министром образования и науки КР Алмазбеком Бейшеналиевым, предусмотрено строительстве в республике девяти совместных образовательных организаций, определены три приоритетных земельных участка в городах Ош, Каракол и в Чуйской области. Продолжится и реализация гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом" по обеспечению преподавательской деятельности российских учителей в Кыргызстане. В совместных планах – осуществление программ в области среднего профессионального образования, развитие сотрудничества в вопросах оценки качества образования, детского отдыха и оздоровления детей, обмен опытом по преподаванию основ религиозных культур и светской этики.