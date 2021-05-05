Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 101.80 - 102.92

КР продолжит сотрудничество с РФ в организации школьного процесса

119  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители различных государств неоднократно выражали заинтересованность в российском опыте и помощи в сфере организации питания школьников. Наиболее масштабные и успешные проекты в этой области с опорой на опыт России уже реализуются в Армении, Кыргызстане, Таджикистане, Никарагуа, Иордании, на Кубе.

Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ. В нем отметили, что с 2013 года Россия совместно с Всемирной продовольственной программой ООН оказывает поддержку Кыргызстану в реализации проекта "Оптимизация национальной программы школьного питания". Речь идет, в частности, об обучении директоров школ, родителей и других заинтересованных сторон, подготовке школьных поваров, модернизации школьной инфраструктуры, разработке нового школьного меню и учебно-методических материалов.

В Кыргызстане используется также и российский опыт проведения мониторинга и контроля качества, безопасности и эффективности организации школьного питания. При финансовой и технической поддержке РФ горячим питанием обеспечены учащиеся более 700 школ республики. В целом благодаря такой поддержке более 200 тысяч местных школьников, учащихся начальных классов уже получают улучшенное питание.

В самой России в соответствии с задачей, поставленной президентом РФ в прошлогоднем Послании Федеральному Собранию, Министерство просвещения страны провело масштабную работу с тем, чтобы с текущего учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Бесплатное горячее питание сегодня получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ. Модернизировано свыше 5 тысяч столовых и порядка 10 тысяч пищеблоков. А к 1 сентября 2021 года в каждом регионе будут разработаны собственный стандарт организации питания, планы переоборудования школьных пищеблоков для приведения их в соответствие с актуальными требованиями.

Напомним, что Кыргызстан и Россия расширяют сегодня сотрудничество и в других сферах организации школьного процесса. В соответствии с недавними договоренностями, достигнутыми в апреле в Москве между министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и министром образования и науки КР Алмазбеком Бейшеналиевым, предусмотрено строительстве в республике девяти совместных образовательных организаций, определены три приоритетных земельных участка в городах Ош, Каракол и в Чуйской области. Продолжится и реализация гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом" по обеспечению преподавательской деятельности российских учителей в Кыргызстане. В совместных планах – осуществление программ в области среднего профессионального образования, развитие сотрудничества в вопросах оценки качества образования, детского отдыха и оздоровления детей, обмен опытом по преподаванию основ религиозных культур и светской этики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400484
Теги:
Россия, школа, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  