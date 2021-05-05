"Алга" проигрывает, но остается лидером

Лидер чемпионата страны по футболу среди команд премьер-лиги бишкекская "Алга" потерпела первое поражение в сезоне, однако, по-прежнему остается на первой строчке в турнирной таблице.

Футболисты нашего легендарного клуба проиграли бишкекскому "Дордою" со счетом 0:3. Такого сенсационного фиаско от нашего лидера никто не ожидал, но соперник "Алги" в тот день был объективно сильнее.

Неприятности для алгинцев начались еще до матча. Во время разминки получил повреждение один из самых опытных защитников всего кыргызского футбола Азамат Байматов. Следует отметить в свое время Байматов был капитаном "Дордоя", потом на несколько лет уезжал в зарубежные клубы. Домой наш стоппер вернулся с тяжелой травмой, которая теперь все чаще дает о себе знать. Тренер алгинцев Валерий Березовский был вынужден заменить Байматова на другого защитника - Чингиза Идрисова, но этот стоппер в столичном дерби против "Дордоя" сыграл не очень удачно.

Объективности ради стоит сказать, что и лазарет многократного чемпиона страны - "Дордоя" переполнен. Травмированы ведущие защитники команды Максим Шило и Мустафа Юсупов, а также голеодор Кожо Жоэль. Руководство команды именно этим объясняет неубедительное выступление команды в этом сезоне.

Матч начался с массированных и затяжных атак атак алгинцев. Терзали оборону "Дордоя" Антон Землянухин, Инкум Келвин , Темирлан Кенешов и другие футболисты. Однако, алгинцы все эти возможности для поражения ворот соперника не использовали. Били мимо ворот, попадали в штанги и перекладину, к тому же уверенно действовал голкипер соперников Кутман Кадырбеков, а уже во второй половине первого тайма дордоевцы сами начали беспокоить защитников "Алги". Тревожные звонки у в штрафной площади алгинцев стали звучать после атак Абая Боколеева, Фархата Мусабекова, Айзара Акматова. Особенно активен в этим минуты был атакующий полузащитник Турсунали Рустамов, который часто снабжал мячом своих нападающих. У ворот алгинцев частенько вспыхивал "пожар", которые они тушили подчас запрещенными в футболе приемами.

В самом начале второго тайма игроки "Дордоя" взяли инициативу в свои руки. Атаки на ворота "Алги" следовали одна за другой и в результате нападающий команды Абай Боколеев смог открыть счет в этом матче. Этот нападающий обвел трех защитников "Алги" и послал пятнистый снаряд в угол ворот Эржана Токотаева. Через пять минут капитан "Дордоя" Мирлан Мурзаев забил с пенальти второй гол, а еще через десять минут Нурланбек Сарыкбаев в третий раз серьезно огорчил "Алгу" и ее болельщиков.

После матча наставник алгинцев Валерий Березовский сказал журналистам: "Игра была равной. Голы в наши ворота были забиты после грубых ошибок защитников".

Тренер "Дордоя" Александр Крестинин отметил: "Во втором тайме наши футболисты "поймали" свою игру, раскрепостились и заслуженно победили".

Сейчас у "Алги" после восьми проведенных матчей 19 очков. На втором месте ошский "Алай". В его активе тоже 10 очков, но южане сыграли на один матч больше.На третьем месте после девяти встреч расположился "Дордой". У многократного чемпиона страны пока 18 очков. Далее в табеле о рангах кыргызской премьер-лиги следуют: "Абдыш-Ата" (Кант) - 13 очков. Ошский "Каганат" - 13 очков. "Нефтчи" (Кочкор-ата) 4 очка, "Илбирс" (Бишкек) - 3 очка. И замыкает турнирную таблицу клуб "Кара-Балта", аутсайдер сумел набрать только 2 очка.

Следующие матчи команд премьер-лиги пройдут с 7 по 9 мая.