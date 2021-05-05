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Правозащитница заявила, что в аэропортах КР задерживают граждан РТ

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- Бакыт Басарбек
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Известная правозащитница Валентина Чупик распространила видеообращение по поводу случаев незаконных действий пограничников в отношении граждан Таджикистана в аэропортах Кыргызстана.

В начале видеобращения она отмечает, что "ужасная ситуация творится сейчас в приграничных территориях между Кыргызстаном и Таджикистаном, но это стало распространяться и на граждан Таджикистана, прилетающих в Кыргызстан".

"Их начали задерживать в аэропортах Бишкека и Оша, к ним начали принимать неадекватные меры, то есть их держат по много часов в аэропорту, не кормят, оскорбляют, им говорят, что депортируют их. Понятно, что все люди эмоциональные, у пограничников тоже могут быть какие-то эмоции, но это не значит, что эти эмоции должны переноситься на простых граждан, которые совершенно не причастны", - говорит она в обращении.

Чупик отмечает, что "эмоции абсолютно точно не друг госслужащего, потому что госслужащий должен исполнять свою государственную функцию, а вовсе не дискриминировать граждан по признаку и гражданству".

"Большая просьба, что-нибудь сделайте со своими служащими погранслужбы Кыргызстана в аэропортах Оша и Бишкека. У нас уже многочисленные обращения по этому поводу. Это совершенно не украшает Кыргызстан, как государство и только наносит вред государственным отношениям. Сейчас <…добились…> перемирия…, зачем же разжигать эту ситуацию заново. Пожалуйста, помогите своим госслужащим стать нормальными и работать в интересах своего государства, а не против него", - заключает правозащитница.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/400489
Теги:
аэропорт, правозащитники, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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