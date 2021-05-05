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В Кыргызстан прибыли 5 мобильных мультидиагностических клиник

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- Оксана Гут
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5 мая в Кыргызскую Республику прибыли 5 мобильных мультидиагностических клиник. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, главным исполнителем данного проекта выступает компания "NORMECA AS", входящая в число мировых лидеров в области подготовки мобильных больниц и клиник для обеспечения медицинской помощью населения.

Данные клиники были изготовлены на заводах в Турции и нацелены на улучшение качества доступности медицинской помощи в селах и отдаленных районах республики.

Мобильные мультидиагностические клиники прибыли в рамках реализации Соглашения между Кыргызской Республикой и Исламским Банком Развития по осуществлению благотворительного вклада по программе "Фаель Хайр" на приобретение и эксплуатацию мобильных клиник в сельской местности, подписанного 3 декабря 2014 года в г. Мекке, Королевство Саудовская Аравия.


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URL: https://www.vb.kg/400492
Теги:
Минздрав, Турция, Исламский банк развития, Кыргызстан, Помощь
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