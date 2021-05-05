В Кыргызстан прибыли 5 мобильных мультидиагностических клиник

5 мая в Кыргызскую Республику прибыли 5 мобильных мультидиагностических клиник. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, главным исполнителем данного проекта выступает компания "NORMECA AS", входящая в число мировых лидеров в области подготовки мобильных больниц и клиник для обеспечения медицинской помощью населения.

Данные клиники были изготовлены на заводах в Турции и нацелены на улучшение качества доступности медицинской помощи в селах и отдаленных районах республики.

Мобильные мультидиагностические клиники прибыли в рамках реализации Соглашения между Кыргызской Республикой и Исламским Банком Развития по осуществлению благотворительного вклада по программе "Фаель Хайр" на приобретение и эксплуатацию мобильных клиник в сельской местности, подписанного 3 декабря 2014 года в г. Мекке, Королевство Саудовская Аравия.