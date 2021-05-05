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Лукашенко массово лишил званий бывших белорусских силовиков

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко массово лишил воинских и специальных званий бывших сотрудников силовых ведомств и военнослужащих. Соответствующий указ он подписал во вторник, 4 мая, передает lenta.ru со ссылкой на БЕЛТА.

Отмечается, что мера коснулась более 80 экс-силовиков. Как следует из текста документа, их было решено лишить званий за дискредитирующие поступки в период "обострения общественно-политической обстановки в стране".

"Отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям", - говорится в тексте.

Также указанные лица подозреваются в публикации личных данных журналистов, сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, уточняется в указе. В отношении некоторых из бывших силовиков уже были возбуждены уголовные дела. "Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства", - подчеркивается в документе.

Известно, что инициаторами подобной меры стали руководители силовых ведомств.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.


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URL: https://www.vb.kg/400493
Теги:
Беларусь, армия, Александр Лукашенко
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