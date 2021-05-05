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В Казахстане приняли закон, запрещающий продажу земли иностранцам

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- Бакыт Басарбек
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Парламент Казахстана принял закон, запрещающий обладание землями сельскохозяйственного назначения иностранцами, кандасами и иностранными юридическими лицами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената по поводу земель для индивидуального лесоразведения.

"Предлагаемые Сенатом изменения и дополнения не нарушают одобренной Мажилисом концепции законопроекта, предусматривающей введение запрета на обладание иностранными землепользователями и юридическими лицами с иностранным участием, а также кандасами земельными участками сельхозназначения на праве частной собственности и землепользования, и не ухудшают его содержание", - говорится в заключении Мажилиса.

Ранее Сенат вернул со своими поправками в Мажилис проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам земельных отношений". Депутаты верхней палаты Парламента включили в поправки норму, разрешающую предоставлять земли для индивидуального лесоразведения только гражданам Казахстана и юрлицам без иностранного участия.

Цель законопроекта - введение запрета на обладание иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами Казахстана с иностранным участием, международными организациями, научными центрами с международным участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве временного землепользования.

Законопроектом также регламентированы вопросы отчуждения земель сельскохозяйственного назначения в случаях прекращения гражданства Казахстана и вхождения в состав участников юридического лица Казахстана иностранных граждан и юридических лиц.

Законопроект по вопросам земельных отношений был инициирован Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Он поручил подготовить этот закон срочно, чтобы прекратить слухи о том, что казахстанская земля может быть продана иностранцам. 12 марта Глава государства направил законопроект в Мажилис.

Напомним, недавно завершила свою работу земельная комиссия. На последнем заседании было принято решение продлить на пять лет мораторий на продажу сельхозземель казахстанцам.


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URL: https://www.vb.kg/400495
Теги:
земельный участок, Казахстан
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