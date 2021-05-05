Эксперт о словах президента: Речь идет о кардинальной перестройке экономики

Эксперт Шерадил Бактыгулов считает, что задачи, обозначенные в послании президента Садыра Жапарова реализуемы. Своим мнением о выступлении главы государства эксперт поделился с нашими читателями.

"По посланию Садыра Жапарова к народу Кыргызстана стоит отметить, что оно носит программные вещи. Это как программа действий президента на ближайшие пять лет. Тот масштаб задач, который был озвучен, выходит далеко за рамки одного года. Речь идет о том, чтобы полностью модернизировать страну, то есть, систему государственного управления, местного самоуправления, экономику страны, принципы экономического развития, взаимоотношения со странами ближнего и дальнего зарубежья.

По поставленным задачам в экономической сфере – речь идет о кардинальной перестройке экономики. И самое важное, будут предприняты все усилия, чтобы в стране восторжествовали свобода и справедливость.

Следует отметить, что все предыдущие президенты послания к народу Кыргызстану озвучивали на заседании Жогорку Кенеша или на совместном заседании двух палат Жогорку Кенеша. Сейчас мы стали свидетелями того, что президент выбрал пятое мая – день, когда была принята первая конституция независимого Кыргызстана, чтобы обратиться к народу страны с таким посланием.

Безусловно, это знаменательно еще и тем, что 30 лет тому назад, до приобретения независимости, Кыргызстан объединял порядка 90 этнических групп, на сегодняшний день их более 100.

Еще одной особенностью является то, что задачи, поставленные в послании президента к народу Кыргызстана, реализуемы. Они практичны, реалистичны. Подходы создания креативной экономики – то, что давно продвигается наиболее передовой частью бизнесменов, молодежи страны.

Речь идет о, так называемых, "цифровых кочевниках", когда находясь в Кыргызстане, работая онлайн на весь мир, можно поднимать и прибыль, и доходность страны. Можно создавать новые рабочие места как для простых кыргызстанцев, так и приезжих гостей для соседних государств, ближнего и дальнего зарубежья, чтобы они могли здесь работать и производить новые продукты во благо не только кыргызстанцев, не только народов стран Центральной Азии, но и для других стран.

Также интересно отметить, что требуется новая денежно-кредитная политика, бюджетная политика. Это, безусловно, потребует кардинальной перестройки принципов работы министерства финансов и экономики и Национального банка, органов местного самоуправления, органов государственного управления на районном, областном, центральной уровне.

Масштаб поставленных задач, действительно, впечатляет. Это те направления, те ориентиры, по которым должна пойти реформа системы государственного управления и местного самоуправления", - сказал Бактыгулов.