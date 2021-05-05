Президент подписал Указ "О Кабинете Министров Кыргызской Республики"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Указ "О Кабинете Министров Кыргызской Республики".
Конституцией Кыргызской Республики, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.
Глава государства, принимая во внимание, что Правительство Кыргызской Республики считается ушедшим в отставку, и руководствуясь статьей 4 Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года № 59, постановил:
Преобразовать Правительство Кыргызской Республики в Кабинет Министров Кыргызской Республики.
Считать Кабинет Министров Кыргызской Республики правопреемником Правительства Кыргызской Республики.
Определить следующую структуру Кабинета Министров Кыргызской Республики:
– Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики;
– Министерство обороны Кыргызской Республики;
– Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;
– Министерство юстиции Кыргызской Республики;
– Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики;
– Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
– Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;
– Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
– Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
– Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
– Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики;
– Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики;
– Министерство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;
– Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;
– Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики;
– Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики.
Кабинет Министров Кыргызской Республики состоит из:
– Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;
– первого заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;
– заместителя Председателя Кабинета Министров – министра экономики и финансов Кыргызской Республики;
– заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;
– заместителя Председателя Кабинета Министров – министра цифрового развития Кыргызской Республики;
– министров Кыргызской Республики;
– председателей государственных комитетов.
При Кабинете Министров Кыргызской Республики действуют следующие органы исполнительной власти:
– Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений;
– Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
– Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций;
– Государственная служба финансовой разведки.
Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.