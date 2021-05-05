Президент подписал Указ "О Кабинете Министров Кыргызской Республики"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Указ "О Кабинете Министров Кыргызской Республики".

Конституцией Кыргызской Республики, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Глава государства, принимая во внимание, что Правительство Кыргызской Республики считается ушедшим в отставку, и руководствуясь статьей 4 Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года № 59, постановил:

Преобразовать Правительство Кыргызской Республики в Кабинет Министров Кыргызской Республики.

Считать Кабинет Министров Кыргызской Республики правопреемником Правительства Кыргызской Республики.

Определить следующую структуру Кабинета Министров Кыргызской Республики:

– Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики;

– Министерство обороны Кыргызской Республики;

– Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

– Министерство юстиции Кыргызской Республики;

– Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики;

– Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

– Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

– Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

– Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

– Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

– Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

– Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики;

– Министерство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;

– Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;

– Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики;

– Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики.

Кабинет Министров Кыргызской Республики состоит из:

– Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

– первого заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

– заместителя Председателя Кабинета Министров – министра экономики и финансов Кыргызской Республики;

– заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

– заместителя Председателя Кабинета Министров – министра цифрового развития Кыргызской Республики;

– министров Кыргызской Республики;

– председателей государственных комитетов.

При Кабинете Министров Кыргызской Республики действуют следующие органы исполнительной власти:

– Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений;

– Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

– Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций;

– Государственная служба финансовой разведки.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.