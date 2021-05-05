Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 101.80 - 102.92

Президент подписал Указ "О Кабинете Министров Кыргызской Республики"

119  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Указ "О Кабинете Министров Кыргызской Республики".

Конституцией Кыргызской Республики, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Глава государства, принимая во внимание, что Правительство Кыргызской Республики считается ушедшим в отставку, и руководствуясь статьей 4 Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года № 59, постановил:

Преобразовать Правительство Кыргызской Республики в Кабинет Министров Кыргызской Республики.

Считать Кабинет Министров Кыргызской Республики правопреемником Правительства Кыргызской Республики.

Определить следующую структуру Кабинета Министров Кыргызской Республики:

– Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики;

– Министерство обороны Кыргызской Республики;

– Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

– Министерство юстиции Кыргызской Республики;

– Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики;

– Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

– Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

– Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

– Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

– Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

– Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

– Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики;

– Министерство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;

– Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;

– Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики;

– Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики.

Кабинет Министров Кыргызской Республики состоит из:

– Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

– первого заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

– заместителя Председателя Кабинета Министров – министра экономики и финансов Кыргызской Республики;

– заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

– заместителя Председателя Кабинета Министров – министра цифрового развития Кыргызской Республики;

– министров Кыргызской Республики;

– председателей государственных комитетов.

При Кабинете Министров Кыргызской Республики действуют следующие органы исполнительной власти:

– Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений;

– Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

– Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций;

– Государственная служба финансовой разведки.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400498
Теги:
закон, правительство, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  