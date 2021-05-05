Военный атташе РФ вручил награды поисковикам Кыргызстана

Накануне 9 мая военный атташе при Посольстве России в Кыргызстане вручил награды за поисковую и мемориальную работу гражданам Кыргызстана: Равилю Муксинову, Марату Кутанову, Ольге и Леониду Сумороковым. Также удостоились наград, но пока не получили их Каныбек и Гульнура Мырзакановы. Кроме этого, медалью "Памяти героев отечества" награждена и наша коллега: журналист "Вечернего Бишкека" и координатор поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" Светлана Лаптева.

Церемония награждения состоялась в Русском доме г. Бишкека. Каждый из награжденных внес свою лепту в сохранение памяти о погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

Отец и дочь Сумароковы изучают исторические материалы, пишут книги. Марат Кутанов - заместитель Кыргызского общества блокадников, проделал огромную работу по подготовке и строительству мемориального памятника блокадникам и, который установлен в Парке Победы. Он также проводит работу по поиску данных по блокадникам и военнопленным.

Равиль Мунирович Муксинов - архитектор, автор многих архитектурных комплексов, монументов в Бишкеке, в том числе памятника блокадникам, ушедшим на фронт, оказывает содействие в экспертизе, разработке новых проектов как на территории Кыргызстана, так и в России. Супруги Мырзакановы занимаются непосредственно поисковой работой уже много лет. Помогают кыргызстанцам искать места захоронений своих родных.

Светлана Лаптева поиском занимается с детства. Организатор поисковых отрядов в Ленинском, Орловке, Семеновке и так далее. С 2009 г – организатор поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш".

Инициативы поисковиков за последний период. Так ими были проведены акции по увековечиванию Памяти воинов, совершивших подвиг самопожертвования, с установкой мемориалов Акматше Тюменбаеву в Новгородской и Иссык-кульской областях. А также в Смоленской области Алексею Ткачеву - второму члену экипажа Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.

На "Братском кладбище Кызыл-Аскер" поисковики выявили несколько фамилий бойцов, которые умерли от ран в госпиталях г. Фрунзе, но не были увековечены. Также были увековечены умершие в госпиталях городах Кант и Джалал-Абад. По сей день продолжается работа и по другим захоронениям.

В 2010 г поисковики попросили Минобороны России отсканировать Книги Памяти Киргизской ССР для ОБД Мемориал - сотрудников проекта Элар. И странички стали доступны семьям погибших.

Проводится и работа и восстановлению истории авиации России и Кыргызстана. Впервые был проведен республиканский конкурс рисунков "Крылья Победы" в память о летчиках, погибших в небе за Родину.

Вся эта работа проводится совместно с государственными, местными органами Министерством обороны, СВО, архивами как Кыргызстана и России, так и всех стран мира. Впервые онлайн встречи поисковиков разных стран была проведена "Нашей Победой-Биздин Жениш". Поэтому новые форматы помогают поисковикам с еще большим охватом проводить поиск родных, обмениваться информацией с поисковиками.

Сознавая, что вся информация должна быть отдана семьям погибших и пропавших без вести все данные публикуется в "Вечернем Бишкеке".