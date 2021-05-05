Почему Суваналиева заменили на пограничника Алимбаева?

Назначение на пост главы Баткенской области Абдикарима Алимбаева не осталось не замеченным и в таджикистанских СМИ, которые отметили, что во главе региона поставили именно пограничника. Скорее всего и наши соседи хорошо поняли, что власти Кыргызстана извлекли для себя урок из прошедших событий на границе и сделали соответствующие выводы.

В своем сегодняшнем послании президент Кыргызстана четко дал понять, что армию ждут реформы.

"Нам необходимо организовать армию по принципу специальных подразделений, полностью подготовленных и технологически оснащенных для ведения боевых действий в горных условиях.

С другой стороны, мы перейдем к созданию "народных дружинников". Эта система обеспечивает высокий уровень мобилизационной готовности населения, проживающего в приграничных районах, возможность сосредоточить значительные силы против военных угроз и нападений", - сказал глава государства.

В этой связи становится понятным, почему полпредом Правительства в Баткенской области стал именно Абдикарим Алимбаев, который прошел службу в Погранвойсках, можно сказать, от А до Я. Кроме этого, по роду своей службы он скорее всего хорошо узнал приграничные районы и соответствующие проблемы местного населения.

Что же касается отставки бывшего силовика Омурбека Суваналиева, который заявил СМИ, что снят с должности главы Баткенской области в связи с переходом на другую работу, то пока не понятно, где теперь найдут ему применение и найдут ли. Скорее всего, могут дать более спокойную должность, не требующей навыков и знаний сотрудника правоохранительных органов. Так как надо честно признать, что генерал по большому счету не справился в Баткенской области с теми обязанностями, которые, возможно, на него возлагали, как на бывшего силовика.

Начнем с того, что во время событий на границе в первые дни было не видно и не слышно главу области, что, в принципе, простительно гражданскому человеку, но никак не генералу милиции. Кроме этого, по роду своей бывшей деятельности он должен был чуть ли не в первый день хоть как-то организовать оборону и срочную эвакуацию населения. Но ничего этого не было сделано и соответственно драгоценное время было упущено. Единственное, только на следующий день Суваналиев начал вести переговоры с председателем Исполнительной власти Согдийской области Раджоббоем Ахмадзода и в этот же день он торжественно заявил, что военнослужащие Таджикистана покинули Баткенскую область. Правда, как выяснилось, глава области поторопился тогда с выводами, стрельба вновь продолжилась.

Только 1 мая после переговоров председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева и главы ГКНБ РТ Саймумина Ятимо стороны пришли к договоренности о полном прекращении огня и отводе войск.