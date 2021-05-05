Зампредседеталя Кабинета Министров стал Азамат Дыйканбаев

Азамат Дыйканбаев назначен заместителем Председателя Кабинета Министров – министром цифрового развития. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики", принятого референдумом 11 апреля 2021 года, Дыйканбаев Азамат Абдилмаликович назначен заместителем Председателя Кабинета Министров - министром цифрового развития Кыргызской Республики.