Садыр Жапаров утвердил членов Кабинета министров

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, в соответствии со статьей 4 Закона КР "О Конституции Кыргызской Республики", принятого референдумом 11 апреля 2021 года, подписал указы о назначении членов Кабинета министров.

Согласно подписанным указам:

- Омуралиев Таалайбек Барыктабасович - назначен министром обороны Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

- Казакбаев Руслан Айтбаевич - назначен министром иностранных дел Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

- Чынбаева Асель Рыспековна - назначена министром юстиции Кыргызской Республики и освобождена от ранее занимаемой должности;

- Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович - назначен министром здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

- Купешев Болотбек Душекович назначен министром образования и науки Кыргызской Республики;

- Иманалиев Кайрат Олжобаевич назначен министром культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

- Ажикеев Бообек Эргешевич - назначен министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

- Ниязбеков Улан Омоканович - назначен министром внутренних дел Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

- Абдралиева Гулмира Курманбековна - назначена министром транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и освобождена от ранее занимаемой должности;

- Турдубаев Кубанычбек Апышевич - назначен министром энергетики и промышленности Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

- Джаныбеков Аскарбек Сапарбекович - назначен министром сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

- Шыкмаматов Алмамбет Насырканович - назначен министром по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;

- Кутманова Динара Асиевна - назначена председателем Государственного комитета по экологии и климату Кыргызской Республики;

- Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич - назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности.