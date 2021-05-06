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Аттестация без учеников. А ОРТ - офлайн

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- Н Крайнова
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Министерство образования и науки наконец–то сообщило, что 2020/21 учебный год в школах Кыргызстана завершится 25 мая, а со 2 по 12 июня будет проводиться итоговая государственная аттестация для девятых и одиннадцатых классов.

В этом году итоговая аттестация выпускников девятых и одиннадцатых классов из–за коронавирусной пандемии будет проводиться так же, как и в прошлом году - дистанционно.

- Согласно Временному положению проведения итоговой государственной аттестации в 2020/21 учебном году, в каждой школе по всем предметам будут созданы комиссии. Классный руководитель и предметный учитель представят информацию о достижениях каждого ученика: оценки в четырех четвертях, оценки контрольных работ за весь учебный год, лабораторные работы. Также будет учитываться участие в олимпиадах. Комиссия складывает сумму и выставляет итоговые оценки - это и будет оценкой госэкзамена, - рассказал начальник управления школьного, дошкольного, внешкольного образования Минобразования Марат Усеналиев.

То есть сами выпускники не будут принимать участие в экзамене даже онлайн.

Как поясняет чиновник, если ученик не согласен с оценкой, то он может подать апелляцию. Это уже будет рассматривать апелляционная комиссия. Члены комиссии могут пригласить учителя, который преподавал этому ученику, и выслушать его мнение. Таким образом, жалоба будет рассмотрена.

Сейчас выпускники, которые хотят поступать в вузы, готовятся к Общереспубликанскому тестированию, которое в этом году будут проходить в традиционном формате с 17 по 23 мая. Именно баллы, полученные в результате ОРТ, будут решать судьбу абитуриента.

На данный момент регистрацию прошли более 42 тысяч человек. ОРТ пройдет офлайн с соблюдением всех необходимых санитарных норм. В случае фиксации высокой температуры или других признаков коронавируса учеником займутся медработники.

Однако в Минобразе обещают: у тех, кого не допустили на тестирование в связи с подозрением на COVID–19, будет возможность сдать ОРТ позже.


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URL: https://www.vb.kg/400506
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан
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