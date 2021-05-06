Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 101.80 - 102.92

МВД КР: На кыргызско-таджикском участке госграницы обстановка спокойная

312  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На кыргызско-таджикском участке государственной границы обстановка спокойная, сообщает пресс-служба МВД КР.

"По состоянию на 6 мая ситуация во всех районах и селах Баткенской области, на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Приграничные села находятся под полным контролем сотрудников милиции. В настоящее время обстановка на приграничных

территориях спокойная", - говорится в сообщении ведомства.

Безопасность в приграничных селах контролируют милиция, внутренние войска и другие силовые структуры, проводятся разъяснения среди местного населения о соблюдении законности. Следственно-оперативные группы продолжают работу по расследованию и подсчетов причиненного ущерба в социальных объектов, жилых домов и других объектов, поврежденных во время конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Личный состав УВД Баткенской области и дислоцированные сотрудники ОВД КР в Баткенской области продолжают нести службу в усиленном режиме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400509
Теги:
Баткенская область, граница, приграничные конфликты, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  