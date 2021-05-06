МВД КР: На кыргызско-таджикском участке госграницы обстановка спокойная

На кыргызско-таджикском участке государственной границы обстановка спокойная, сообщает пресс-служба МВД КР.

"По состоянию на 6 мая ситуация во всех районах и селах Баткенской области, на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Приграничные села находятся под полным контролем сотрудников милиции. В настоящее время обстановка на приграничных

территориях спокойная", - говорится в сообщении ведомства.

Безопасность в приграничных селах контролируют милиция, внутренние войска и другие силовые структуры, проводятся разъяснения среди местного населения о соблюдении законности. Следственно-оперативные группы продолжают работу по расследованию и подсчетов причиненного ущерба в социальных объектов, жилых домов и других объектов, поврежденных во время конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Личный состав УВД Баткенской области и дислоцированные сотрудники ОВД КР в Баткенской области продолжают нести службу в усиленном режиме.