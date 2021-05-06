Граждан Таджикистана задерживают в аэропортах КР? Разъяснения ПС ГКНБ

Информация о том, что "граждан Таджикистана задерживают в аэропортах Бишкека и Оша, к ним принимают неадекватные меры" не соответствует действительности и является попыткой разжигания межнациональной розни. Об этом заявляет Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики, комментируя видеовыступление в Интернете правозащитницы Валентины Чупик.

"Военнослужащие Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики в своей служебной деятельности руководствуются международно-правовыми договорами и соглашениями, Конституцией и другими нормативными актами Кыргызской Республики. Пропуск граждан через государственную границу Кыргызской Республики осуществляется в общем порядке без деления на гражданство, национальную, расовую и этническую принадлежность", - подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что в связи с обстрелом таджикской стороной приграничной территории Кыргызстана и, в том числе, пункта пропуска "Кызыл-Бель-автодорожный", а также в целях обеспечения безопасности граждан в пунктах пропуска через кыргызско-таджикскую государственную границу с начала пограничного инцидента временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов.

"В этих условиях для обеспечения безопасности граждан Таджикистана, использующих аэропорты Кыргызстана для проезда на родину, организован транзит граждан РТ по территории Кыргызстана по двум маршрутам: их доставляют в пункты пропуска для дальнейшего следования через Узбекистан, либо доставляют в пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке госграницы "Бордобо-автодорожный" и "Карамык-автодорожный", где передают таджикским пограничникам. В обоих случаях провоз граждан Таджикистана к пунктам пропуска осуществляется на автобусах кыргызской стороны", - объясняют в ПС ГКНБ.

При этом, в ведомстве уверяют, что указанные меры воспринимаются таджикскими гражданами как адекватные текущей ситуации.

"И, несмотря на голословные заявления Валентины Чупик, граждане Таджикистана продолжают пользоваться аэропортами Кыргызстана, что является однозначным свидетельством безопасности Кыргызстана для таджикских граждан", - отмечают в ПС ГКНБ.

Напомним, что таджикская сторона первой открыла огонь по мирному населению и территории Кыргызской Республики, тем не менее кыргызская сторона, соблюдая все нормы международного права, обеспечивает безопасность граждан Республики Таджикистан на территории Кыргызской Республики.

"Полагаем, что Валентину Чупик намеренно ввели в заблуждение лица, заинтересованные в дестабилизации обстановки и превращении региона в еще одну "горячую" точку. Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики считает не имеющими оснований высказывания правозащитницы Валентины Чупик и предпринимает все меры для недопущения эскалации конфликта между двумя государствами", - говорится в сообщении.