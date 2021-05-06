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"Создание Кабмина обоснованный шаг. Времени на раскачку нет"

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- Виктория Гунгер
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Создание Кабинета Министров обоснованный шаг. Те, кто там находятся, давно работают и знают проблемы изнутри. Об этом на круглом столе "Обсуждение Послания Президента КР народу" сообщила генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова.

По ее словам, для Кыргызстана сейчас важна стабильность.

- Времени на раскачку нет! Когда мы писали Контрольную, к нам поступала критика о постоянной смене кабмина. Именно поэтому было принято это решение. Кадры в правительстве не должны меняться каждые полгода. Поэтому, решение по созданию Кабинета Министров было разумным шагом,- подчеркнула Муканова.


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URL: https://www.vb.kg/400515
Теги:
правительство, президент, реформы, Кыргызстан
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