"Кризис в экономике и обществе – результаты деятельности прежних властей"

Сейчас все зависит не от того, у кого власть, а как это власть будет реализовывать задуманное. Об этом на круглом столе "Обсуждение Послания Президента КР народу" сообщила эксперт Чолпон Койчуманова.

По ее словам, с принятием Конституции начинается сложный этап ее реализации.

- Но кадры решают все. Раньше постоянные ротации к власти, неясность того, у кого она по факту, привела к разделению в обществе. Кризис в экономике, и кадровой политике – также результат деятельности прежней власти. Поэтому, очень надеюсь, что те приоритеты, которые были выбраны нынешней властью будут реализованы, - подчеркнула Койчуманова.

Эксперт отметила, что когда писалась Конституция, то их упрекали в том, что они включили в Основной закон духовные нормы.

- Нас уверяли, что там достаточно норм права. Но человек живёт в рамках закона, когда имеет духовные и моральные ценности. Это касается и чиновников, и представителей власти. Поэтому, несмотря на критику, это очень нужная норма,- добавила Чолпон Койчуманова.