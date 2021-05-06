Кыргызстанцы стали участниками проекта "Евразийские мосты дружбы"

Представители обществ дружбы из пяти стран – Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана - обсудили перспективы развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Об этом шла речь на видеоконференции, организованной в рамках проекта "Международный Форум домов дружбы "Евразийские мосты дружбы".

Эта конференция стала уже пятым крупным масштабным мероприятием, которое инициировано общественным движением "Сотворчество народов во имя жизни" в партнерстве с Ассамблеей народов России и Ассамблеей народов Евразии. Сам проект, как заявлено, нацелен на консолидацию домов дружбы и этнокультурных объединений стран Евразии для расширения процессов народной дипломатии.

Форум стартовал в онлайн-формате на базе Московского Дома национальностей минувшей осенью. В ходе него представители Кыргызстана (в том числе Ассамблеи народа КР), Казахстана, Узбекистана и России презентовали друг другу опыт своих домов дружбы, вырабатывали совместные планы. Нынешняя видеоконференция стала первой акцией, к которой подключился Таджикистан.

Участие в форуме принимают также представители органов власти и гражданского общества, деятельность которых связана с реализацией государственной национальной политики, деятели науки и культуры, имеющие опыт исследований и практической работы в сфере гармонизации межэтнических отношений.

Как отмечала председатель Совета Ассамблеи народов России (АНР), член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Светлана Смирнова, за последние годы во всех этих странах был накоплен значительный опыт сохранения этнокультурного и языкового многообразия, и сегодня есть уникальная возможность познакомиться с опытом друг друга, поделиться лучшими практиками.

"Нам нужно укреплять внутринациональную стабильность. Выражаясь современным языком, необходимо развивать и укреплять матрицу межнациональных отношений. Например, в Совет по делам национальностей при правительстве Москвы входят не только представители национально-культурных организаций, но и землячеств, казачества и даже СМИ, которые работают в данной теме. Мы придаем длительный характер межнациональным проектам и понимаем, что сегодня национальная политика становится составной частью и миграционной, и адаптационной, и демографической внешней и внутренней политики. Таким образом формируется целый этнокомплекс, в котором все мы с вами работаем", - подчеркивает первый заместитель председателя Совета АНР, руководитель Московского отделения Ассамблеи Игорь Круговых.

В ходе нынешней видеоконференции руководители российских домов дружбы познакомили собеседников с международными проектами, к которым привлекли коллег из-за рубежа, подтвердили готовность расширять число участников. В частности, это проекты "Память, опалённая войной, которую храним" по увековечению памяти советских воинов разных национальностей, праздник-фестиваль тюркских и иранских народов "Навруз онлайн" и другие.