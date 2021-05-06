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Российские военные в Кыргызстане помогают в профилактике ДТП

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- Евгений Денисенко
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Серию обучающих видеороликов, рассказывающих о правилах поведения на дорогах, подготовили сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) российской военной базы в Кыргызстане. Презентация этих материалов прошла на базе школы № 2 Министерства обороны РФ, на территории военного городка в городе Кант, где дислоцирована и одноименная российская авиабаза.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена авиабаза "Кант", в съемках видеороликов также приняли участие юнармейцы отряда "Новое поколение" (он сформирован из детей военнослужащих базы). Они сыграли роли ребят, нарушающих и соблюдающих Правила дорожного движения. В том числе - правила перехода по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, при движении в городской черте, при посадке и высадке из общественного транспорта.

Сотрудники российской ВАИ в Кыргызстане проводят профилактические мероприятия и среди личного состава "Канта". Это, в том числе, акция "Ремень безопасности", в ходе которой особое внимание уделяется использованию водителями и пассажирами транспортных средств таких ремней, их работоспособности и техническому состоянию. А недавно было организовано специальное учение по отработке взаимодействия на дороге совместно с пожарными расчетами и нарядами военной полиции. В ходе учения проверялась исправность выходящих в рейс автомобилей, осуществлялся розыск условно угнанного транспорта, отрабатывалось оказание первой медицинской помощи на месте дорожно-транспортного происшествия.

Российская авиабаза "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства этой организации в Центральноазиатском регионе. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. База регулярно пополняется новой техникой. В минувшем году на вооружение поступили бронированные армейские автомобили повышенной проходимости "Урал". Они переданы подразделениям по противодействию терроризму, в том числе занимающимся защитой от беспилотных летательных аппаратов противника.


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URL: https://www.vb.kg/400528
Теги:
ДТП, Кант, авиабаза
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