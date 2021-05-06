В Бишкеке 25 мая пройдет вечер фортепианной музыки

В Бишкеке пройдет вечер фортепианной музыки. В малом зале Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова 25 мая в 18.30 часов состоится сольный концерт Талгата Аракеева.

Талгат Аракеев является выпускником РАМ им. Гнесиных (класс профессора, Народного артиста РФ Овчинникова В.П).

Лауреат международных конкурсов. Преподаватель кафедры "Специального фортепиано" в КНК им. К.Молдобасанова и отделения "Фортепиано" в КГМУ им. М.Куренкеева.

В программе прозвучат произведения К. Дебюсси, М. Равеля, Ф. Шопена.