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В Бишкеке 25 мая пройдет вечер фортепианной музыки

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- Оксана Гут
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В Бишкеке пройдет вечер фортепианной музыки. В малом зале Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова 25 мая в 18.30 часов состоится сольный концерт Талгата Аракеева.

Талгат Аракеев является выпускником РАМ им. Гнесиных (класс профессора, Народного артиста РФ Овчинникова В.П).

Лауреат международных конкурсов. Преподаватель кафедры "Специального фортепиано" в КНК им. К.Молдобасанова и отделения "Фортепиано" в КГМУ им. М.Куренкеева.

В программе прозвучат произведения К. Дебюсси, М. Равеля, Ф. Шопена.


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URL: https://www.vb.kg/400529
Теги:
концерт, культура, Кыргызстан, филармония
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