Группа компаний "Газпром" оказала помощь свыше 5 млн сомов Баткену

"Группа компаний "Газпром" в Кыргызстане с глубоким сопереживанием восприняла трагические события, произошедшие в Баткенской области. Болью в сердце каждого сотрудника отозвалась гибель наших невинных граждан. Это тяжелое испытание для нашей страны, и мы верим, что наш народ своей сплоченностью, мужеством и стойкостью преодолеет все трудности.

В это нелегкое время мы не можем остаться в стороне и оказали помощь Баткенской области и нашим пострадавшим соотечественникам", - сообщили представители компаний.

Размер оказанной помощи составил свыше 5 млн сомов. Из них:

денежные средства – 2,5 млн сомов; медикаменты – на сумму 1,5 млн сомов; 12 000 литров ГСМ на сумму 1 млн сомов - по 3000 литров МЧС, МВД, ГПС, Минобороны КР; 100 комплектов бытовой техники.

Группа компаний "Газпром" в Кыргызстане глубоко скорбит по погибшим в результате вооруженного столкновения в Баткенской области, выражает искренние соболезнования и желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления.