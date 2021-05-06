Группа компаний "Газпром" оказала помощь свыше 5 млн сомов Баткену

"Группа компаний "Газпром" в Кыргызстане с глубоким сопереживанием восприняла трагические события, произошедшие в Баткенской области. Болью в сердце каждого сотрудника отозвалась гибель наших невинных граждан. Это тяжелое испытание для нашей страны, и мы верим, что наш народ своей сплоченностью, мужеством и стойкостью преодолеет все трудности.
В это нелегкое время мы не можем остаться в стороне и оказали помощь Баткенской области и нашим пострадавшим соотечественникам", - сообщили представители компаний.
Размер оказанной помощи составил свыше 5 млн сомов. Из них:
Группа компаний "Газпром" в Кыргызстане глубоко скорбит по погибшим в результате вооруженного столкновения в Баткенской области, выражает искренние соболезнования и желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления.