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В числе прошедших отборочные испытания в вузы РФ есть и кыргызстанцы

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- Евгений Денисенко
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Завершены отборочные испытания для иностранных абитуриентов, которые хотят продолжить образование в российских вузах по квоте правительства РФ. Об этом сообщает Россотрудничество на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Как отмечается, количество участников испытаний достигло восьми тысяч. В их число вошли студенты из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Украины и других стран. Тестирование было организовано с использованием системы прокторинга (процедура контроля за ходом дистанционного испытания). Оно проходило в онлайн-формате при непосредственном наблюдении за участниками на платформах Московского физико-технического института и Финансового университета при правительстве РФ.

Абитуриенты проверили знания по математике, физике, химии, биологии, русскому языку, истории и обществознанию. Все участники уже познакомились со своими результатами. Вскоре зарубежные представительства Россотрудничества опубликуют списки кандидатов, прошедших первый этап отбора.

Сообщается, что механизмы отбора, которые применяет Россотрудничество, дают возможность ученикам из-за рубежа успешно проходить тестирование в условиях пандемии.

Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение о расширении квот в российских вузах для студентов из-за рубежа, в первую очередь из стран СНГ. В ходе встречи депутатов Госдумы с главой российского правительства шла речь об увеличении квот с 25 до 65 тысяч. По словам председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, ректоры нескольких российских вузов подтвердили готовность принимать новых иностранных студентов.

На сегодняшний день в российских вузах в различных регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург, обучаются около 15.6 тысячи кыргызстанцев. Из них почти 6.6 тысячи за счёт российского бюджета, остальные на коммерческой основе.


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URL: https://www.vb.kg/400531
Теги:
вуз, Россия
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