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Марипов: Будем работать круглосуточно в режиме чрезвычайной ситуации

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- Оксана Гут
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Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов провел первое рабочее совещание с участием новых членов кабмина. На нем обсудили вопросы, связанные с реализацией Послания президента Садыра Жапарова народу Кыргызской Республики от 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Улукбек Марипов отметил, что тяжелая экономическая ситуация диктует необходимость без промедления переходить к решительным действиям.

"Президент поставил перед Кабинетом министров ряд антикризисных задач, которые должны быть выполнены. Это, в первую очередь, максимальное улучшение условий ведения бизнеса. Именно для этого создано Министерство по продвижению и защите инвестиций. Также стоит задача по усилению работы по защите частной собственности и развитию третейского суда в рамках судебной реформы. Кроме того, важно расширить возможности развития внешней торговли и экспортного потенциала. Эти и ряд других немаловажных задач предстоит нам выполнить. Все они направлены на улучшение условий жизни населения. Будем работать круглосуточно в режиме чрезвычайной ситуации", - сказал Марипов.

Он также добавил, что необходимо усилить эффективность работы государственных органов, сделав акцент на обеспечении экономической стабильности, привлечении инвестиций и борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе проведении широкомасштабной работы по вакцинации населения.

"Сегодня мы открываем новую страницу в истории органов исполнительной ветви власти. Утвержден новый состав Кабинета министров, от работы которого зависит будущее нашей республики. На нас возложена колоссальная ответственность, пришло время переходить от слов к действиям", – подчеркнул председатель кабмина.

По итогам совещания Улукбек Марипов дал ряд поручений, требующих оперативного решения, отметив, что они должны быть выполнены в срок, а руководитель каждого государственного ведомства несет за это персональную ответственность.


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URL: https://www.vb.kg/400533
Теги:
правительство, Кыргызстан, экономика, политика, Улукбек Марипов
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