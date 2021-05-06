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Разрушенные села в объективе фотокорреспондента (много фото!)

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- Александра Василькова
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Фотоорреспондент VB.KG Владимир Пирогов побывал разгромленных селах Баткенской области.

Напомним, в результате конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана по данным Министерства здравоохранения и социального равития, пострадали 183 кыргызстанца, 35 человек скончались.

По сведениям МЧС КР, в селах в зоне конфликта было уничтожено 78 домов кыргызстанцев, 2 школы, 1 ФАП, 1 детский сад, 1 здание милиции, 3 пограничных поста, 10 заправок, 8 магазинов.

Во время конфликта из сел Ак-Сай, Актатыр, Карабак и Самаркандек Баткенского района и Жаны-Жер, Бешкент, Кулунду Лейлекского района эвакуированы всего 44 651 человек, из них 27 136 - дети.

Некоторые жители, пострадавшие в результате обстрелов, все еще находятся в больнице города Баткена.

В селе Максат жилые строение разрушены полностью минометным артобстрелом.

Первый этаж сельской школы уничтожен полностью, второй - на 80 процентов. Понятно, что учиться в этом здании уже никто не будет.

Так выглядит учебное заведение внутри.

Детский сад села Максат, расположенный в 30 метрах от школы, сравняли с землей.

Неподалеку установлен временный лагерь из палаток для пострадавших, потерявших жилье.

Жители, лишившиеся крыши над головой из-за минометного обстрела.

Жители села разбирают завалы, образовавшиеся вместо их домов.

Специалисты МЧС обследуют разрушенные строения.

Еще недавно люди здесь были заняты повседневными делами.

На разбомбленной заправке больше нельзя залить бензин.

Местный ПОМ разгромили с вертолета НУРСами.

Пострадавшие разбирают гуманитарную помощь.

Пограничную заставу тоже уничтожили полностью.

Водозабор "Головной" сейчас охраняет спецназ.

Стратегический объект не оставляют без охраны.

Сожженные автомобили здесь повсюду.

Их, правда, немало.

Под минами плавилось даже стекло.


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URL: https://www.vb.kg/400538
Теги:
приграничные конфликты, Таджикистан, конфликт, Кыргызстан
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