Совместное заявление правительственных делегаций КР и РТ по госгранице

Кыргызстан и Таджикистан договорились до завершения процесса делимитации и демаркации госграницы совместно построить дорогу "Ходжаи Аъло – Ворух", которую будет использовать таджикская сторона.

Пресс-служба кабмина КР распространила, совместное заявление правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы:

"1 мая 2021 года в городе Баткен Кыргызской Республики состоялось очередное заседание правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской Государственной границы во главе с председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбеком Ташиевым и председателем Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан Саймумином Ятимовым.

Во время обсуждения ситуации на приграничных территориях обе стороны, сожалев о произошедшем, выразили соболезнование родным и близким погибших. Было заявлено о недопущении подобных событий в будущем.

Стороны договорились в срок до 2 мая 2021 года осуществить полный отвод военных подразделений и военной техники от всей линии кыргызско-таджикской Государственной границы на места их постоянной дислокации.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу делимитации и демаркации кыргызско-таджикской Государственной границы. Топографическим рабочим группам было поручено в ближайшее время приступить к описанию Государственной границы на оставшихся участках.