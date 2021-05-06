Совместное заявление правительственных делегаций КР и РТ по госгранице

Кыргызстан и Таджикистан договорились до завершения процесса делимитации и демаркации госграницы совместно построить дорогу "Ходжаи Аъло – Ворух", которую будет использовать таджикская сторона.
Пресс-служба кабмина КР распространила, совместное заявление правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы:
"1 мая 2021 года в городе Баткен Кыргызской Республики состоялось очередное заседание правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской Государственной границы во главе с председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбеком Ташиевым и председателем Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан Саймумином Ятимовым.
Во время обсуждения ситуации на приграничных территориях обе стороны, сожалев о произошедшем, выразили соболезнование родным и близким погибших. Было заявлено о недопущении подобных событий в будущем.
Стороны договорились в срок до 2 мая 2021 года осуществить полный отвод военных подразделений и военной техники от всей линии кыргызско-таджикской Государственной границы на места их постоянной дислокации.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу делимитации и демаркации кыргызско-таджикской Государственной границы. Топографическим рабочим группам было поручено в ближайшее время приступить к описанию Государственной границы на оставшихся участках.
- Стороны согласились для описания проектной линии Государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан на участках от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61 и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141 использовать документы и материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 годов и паритетной комиссии 1989 года.
- Стороны поручили топографическим рабочим группам описать проектную линию кыргызско-таджикской Государственной границы на вышеуказанных участках с 5 по 9 мая 2021 года.
- Одновременно с этим, на населенных пунктах Максат, Кулунду Лейлекского района, Кок-Таш, Кок-Терек, Ак-Сай Баткенского района Баткенской области Кыргызской Республики, а также на участках Овчи Калача Бабаджан Гафуровского района, Чоркух, Сомониён, Ходжаи Аъло города Исфары Согдийской области Республики Таджикистан, рабочие группы Сторон сроком до 17 мая 2021 года приступят к проведению топографических работ и описанию проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы.
- Стороны договорились, что до завершения процесса делимитации, демаркации и юридического оформления кыргызско-таджикской Государственной границы, в целях беспрепятственного передвижения граждан, проезда транспортных средств и грузов Республики Таджикистан совместно построят, и таджикская сторона будет использовать и содержать автомобильную дорогу "Ходжаи Аъло – Ворух" в объезд по восточней стороне населённого пункта Капчыгай (Танги). Статус данной автодороги будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран.
- Стороны пришли к согласию о строительстве указанной автомобильной дороги и поручили топографическим рабочим группам совместно с проектными организациями произвести в срок до 1 июня 2021 года полевое обследование данного участка на землях фактического использования Баткенского района.
- Стороны согласились после завершения строительства автомобильной дороги "Ходжаи Аъло – Ворух" в объезд по восточной стороне населённого пункта Капчыгай (Танги) приступить к проектному описанию линии прохождения кыргызско-таджикской Государственной границы на участке Ворух.
- Стороны, ссылаясь на древнюю историю братских народов, твердо заявили о готовности в духе взаимопонимания и взаимного доверия решать между собой все имеющиеся приграничные вопросы.
- Стороны договорились, что очередное Совместное заседание состоится на территории Республики Таджикистан.