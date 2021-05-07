Кыргызские музыканты со всего мира участвовали в концерте памяти Хармац

Международный видео-концерт памяти Фаины Хармац – кыргызской и израильской замечательной пианистки и музыкального педагога – собрал множество зрителей на просторах Интернета. Подробности VB.KG сообщил ныне живущий в Израиле заслуженный деятель культуры КР Александр Баршай, который выступил одним из организаторов и ведущим этого концерта.

В нем приняли участие три десятка учеников и друзей Фаины Ефимовны из семи стран – Кыргызстана, Израиля, России, Германии, США, Канады и Турции.

- Музыкальное приношение любимому педагогу и человеку редкой душевной красоты был приурочен к годовщине ее ухода из жизни, - подчеркивает Александр Баршай.

Фаина Хармац – выпускница Ташкентской, а затем - аспирантуры Ленинградской консерваторий – более четверти века учила игре на фортепиано студентов Кыргызского государственного института искусств имени Бибисары Бейшеналиевой, где была доцентом кафедры специального фортепиано.

- Человек большой музыкальной культуры и редкой душевной красоты Фаина Ефимовна воспитала десятки первоклассных пианистов, учителей музыки и просто влюбленных в музыку людей, для многих из них стала не просто педагогом с большой буквы, но и очень близким, дорогим человеком. Недаром практически все, участвовавшие в концерте, назвали ее своей музыкальной мамой, - особо выделяет Баршай.

Фаина Хармац не просто учила будущих пианистов, она сама была блестящей концертирующей пианисткой, выступала с большими сольными программами, в том числе и с оркестрами, а также проявила себя как тонкий и чуткий ансамблист. Недаром, когда она еще училась на втором курсе, завороженный ее талантом старшекурсник той же консерватории композитор и пианист Михаил Бурштин сначала предложил Фаине стать его партнером по фортепианному дуэту, а затем (когда она согласилась) предложил ей руку и сердце.

Более пятидесяти лет просуществовал этот уникальный семейный ансамбль, снискавший любовь и признательность любителей музыки не только в Кыргызстане, но и в Казахстане и Узбекистане, в России и Германии и, конечно же, в Израиле, куда Фаина и Михаил переехали в 1993 году. И здесь Фаина Ефимовна успешно совмещала концертную деятельность с преподавательской.

В концерте участвовали заслуженная артистка Кыргызской Республики, лауреат ряда международных конкурсов пианистов Кайры Кошоева, израильские ученицы Фаины Хармац сестры Шира и Рая Файгенбаум, преподаватель музыкального колледжа в Принстоне (США) Маргарита Вебер, профессор Стамбульской консерватории Динара Бирназарова, пианистка и органистка из города Ойскирхен (Германии) Светлана Гольдшмидт, профессор политологии Шабо-Колледжа в Калифорнии (США) Джамиля Укудеева, преподаватели фортепиано из музыкальных учебных заведений Кыргызстана Динара Карасаева, Александра Басалько, Тынара Шакирова, Светлана Ковалева, Гульбара Дооронова, Анара Байсалова, Назира Субаналиева.

В концерте также прозвучали фортепианные пьесы Моцарта и Бетховена, Шопена и Брамса, Равеля и Гречанинова, Исаака Шварца, Арно Бабаджаняна, Михаила Бурштина, кыргызский и еврейский музыкальный форльклор.

- Прекрасная музыка и светлая память о любимом педагоге объединили в этот вечер людей из разных стран, разных национальностей и разных возрастов, как профессиональных пианистов, так и любителей музыки, избравших в жизни другие профессии. Музыкальный венок памяти любимой бабушки Фаины Хармац задумала и отлично сплела ее старшая внучка Анна Бурштин, в детстве сама учившаяся игре на фортепиано у нее и у деда, - отмечает Александр Баршай.